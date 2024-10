P1.3M balor sa druga sakmit; 71 tawo sikop sud sa usa ka semana

SUBAY sa padayong gipalig-on nga kampanya batok sa ilegal nga druga, ang Police Regional Office (PRO 11) padayon sab nga nagmalampuson sa pakigbisog aron nga mapapha ang ilegal nga substansiya gikan sa mga komunidad.

Gikan Oktubre 14 hangtud Oktubre 20, 2024 (usa ka semana), 53 ka operasyon sa kapulisan ang gilusad nga niresulta sa pagkaaresto sa 71 ka mga drug personalities kon diin 80 ka mga kaso ang napasaka na sa hukmanan.

Atol sa paglusad sa mga operasyon, ang PRO-Davao Region, inabagan sa mga pag-alyado sa ubang puwersa, nilampos sab sila sa pagpuhag og drug den nga nahimutang sa Purok 7, San Antonio, Mabini, Davao de Oro niadtong Oktubre 16, 2024 ug nakalig-ag og daghang mga High Value Individuals (HVIs), apil na ang caretaker sa maong drug den.

Dugang pa niini, ang operating team nakasakmit sab og 202.0361 gramos sa gituohang shabu uban ang standard drug price nga PhP 1,373,845.48, tanum nga marijuana ug 13.738 gramos nga marijuana uban ang standard drug price nga PhP 1,848.56.

Ang maong mga operasyon kabahin sa padayong paningkamot sa pagkombati sa pagkuyanap sa ilegal nga druga, ang tinguha nga nahisubay sa kamandoan ni PGen. Rommel Francisco D. Marbil, Philippine National Police Chief.

Si PGen Marbil hagbay rang nangita og pamaagi sa pag-usab sa pagtubag sa PNP sa suliran sa ilegal nga druga, nikambyo sa pagtutok gikan sa street-level enforcement ngadto sa pagtarget sa mga dagkong tinubdan ug networks sa ilegal nga druga.

Dugang pa niini, si PRO 11 Acting Regional Director, PBGen Leon Victor Z Rosete, nagsanong ning maong pagkomitar: “We remain steadfast in upholding the law and bringing those involved in illegal drugs to justice. Our efforts are stronger than ever, and we will continue to work tirelessly to ensure our communities are safe from the harmful effects of drug abuse.” (Wenz G. Mendoza)