P14.5-M itunol sa mga lugar nga gibagyo

GIKATAKDA nga itunol sa lokal nga panggamhanan sa Davao City ang P14.5 milyones isip pinansiyal nga tabang ngadto sa 27 lugar sa Luzon nga grabeng gikuso-kuso sa Super Typhoon Carina ug sa hanging habagat.

Ang ika-20 nga Konseho sa Davao City nipasar niadtong Martes, Agosto 6, 2024, og ordinansa ug resolusyon nga naghatag og tabang pinansiyal sa mga siyudad ug probinsiya, diin kuhaon ang 30 porsiyento gikan sa Quick Response Fund sa calamity fund sa dakbayan.

Makadawat ang mga probinsiya sa Bataan, Rizal, Pampanga, Bulacan, Cavite, ug Batangas og P1 milyon matag usa, samtang ang mga siyudad sa Pasay, Mandaluyong, Valenzuela, Navotas, Manila, Marikina, Caloocan, Quezon, San Juan, Malabon, ug Meycauayan sa Bulacan makadawat og tag-P500,000.

Dugang niini, tag P300,000 sab ang itagana ngadto sa uban pang mga lugar sama sa San Mateo, Rizal; Baco, Oriental Mindoro; Macabebe, Pampanga; Pinamalayan, Oriental Mindanao; Bauang, La Union; Cainta, Rizal; Paombong, Bulacan; ug San Andres, Romblon.

"It is the practice of the City Government of Davao to extend assistance sa mga affected LGUs. Whether nangayo sila or wala the city government voluntarily extends our support sa mga LGUs nga victims of any calamity," sumala ni Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO) head Alfredo Baloran.

Giaprobahan ang ordinansa pipila ka oras una ang ikatulong State of the City Address (Soca) ni Davao City Mayor Sebastian Duterte.

Gibutyag ni Duterte sa iyang Soca nga ang siyudad nitunol na og P29.7 milyones ngadto sa nagkadaiyang siyudad ug munisipyo sa tibuok nasud nga naapektuhan sa kalamidad ug katalagman gikan Hulyo 2023 hangtud Marso 2024.

Giklaro sa mayor nga kabahin kini sa "commitment" sa dakbayan nga motabang sa ubang mga komunidad pinaagi sa pagtunol og tabang pinansiyal.

Nakaapekto ang Bagyong Carina sa miaging mga semana sa lugar National Capital Region, nga niresulta sa pagkakalas sa 48 ka kinabuhi.

Gikanayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) nga ang danyos sa imprastraktura ug agrikultura gikan sa tulo ka "weather systems" nitaas ngadto sa P5.98 bilyones.(RGL)