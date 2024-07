P157.3M naig-an sa taga Davao del Sur

USA ka tigtaya og lotto gikan sa Davao del Sur ang instant milyonaryo human niya madag-i ang dakong jackpot sa Super Lotto 6/49 sa Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO).

Sa pahibalo sa Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) bugha ang P157,395,155.60 nga premyo sa winning number combination nga 41-33-31-24-37-49.

Ang tiket napalit sa Suyo, Thelma T. Rizal Avenue, Digos City, Davao del Sur.

Sunod-sunod nga may mananaug sa lotto draw sa nakalabay nga bulan.

Ning Mayo lang usa sab ang midaug a P51.9M nga premyo sa 6/49 Super Lotto, laing usa sab ang midaug sa P103M sa Ultra lotto o 6/58 draw.

Subay sa Republic Act 1169, ang mananaug may usa ka tuig nga tagal aron i-claim ang iyang premyo.

Ang premyo nga dawaton may 20-percent tax subay sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law.

Ang Super Lotto 6/49 gina-draw matag Martes, Huwebes ug Sabado.