P1M piyansa gitakda sa korte sa 75-anyos nasikop tungod sa lugos

DUHA ka ihap sa kasong lugos ug upat ka ihap sa kasong acts of lasciviousness kun pagpanghimas sa pribadong parte sa lawas sa dalagita ang atubangong kaso sa usa ka 75-anyos nga lolo, minyo, taga NHA, Barangay Ma-a, Davao City.

Ang suspek nadakpan human nga nakit-an kini sa mga mibisita sa lubong sa Maa Public Cemetery sa Purok 13-A, Bugac, Barangay Ma-a, Siyudad sa Davao Nobyembre 1, 2024.

Dala sa Maa Police Station, ubos sa supervision sa acting station commander, Police Major Elfren Barredo, uban sa mga yunit sa kapulisan ang warrant of arrest batok sa suspetsado.

Gipasabot ang suspek sa mga intelligence personnel ug nganong dakpon siya ug ang iyang mga katungod, dayon giposasan.

Kasong pagsupak sa Qualified Sexual Assault ubos sa Article 266-A paragraph (2) in relation sa Article 266-B sa Revise Penal Code in relation sa Section 5(B) sa RA 7610 ug Acts of Lasciviousness ubos sa Article 366 sa RPC in relation sa Articlel III Section 5(B) sa RA 7610 (Sexual Abuse by Lascivious Conduct) ang atubangon kaso sa dinakpan.

Ang warrant of arrest batok sa suspek dunay Criminal Case No: R-DVO-24-04978-CR hangtud R-DVO-24-04983-CR, nga giisyu ug gilagdaan ni Acting Presiding Judge Zarah Daquila Aguisando-Silvosa sa Municipal Trial Court sa Branch 33, sa 11th Judicial Region, sa Davao City, pinetsahan Oktubre 9, 2024.

Sumala sa korte, matag ihap sa kaso sa suspek dunay piyansa nga tag P180,000 nga mo-total sa P1,080,000.

Sa pagsuwat ning balita, ang nasampit nga suspetsado gikustodiya sa Maa Police Station, kinsa naghulat sa sunod mando sa korte labot sa iyang kaso. (Jeepy P. Compio)