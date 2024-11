P2-M ismagol nga yosi sakmit

PASAKAAN og kaso ang drayber sa wing van og kalapasan sa Section 1113(a) sa Republic Act 10863, labing nailhan isip Customs Modernization and Tariff Act (CMTA) of 2016, in relation sa Section 117 ug Tobacco Exportation and Importation Rules and Regulations kinsa nadakpan nga nagpayuhot og sigarilyo alas 11:00 sa buntag, Dominggo, Nobyembre 24, 2024, sa probinsiya sa Cotabato.

Giila ang suspek nga si alyas Cris, 22-anyos, taga Dipolog City, Zamboanga del Norte.

Gibutyag ni Pigcawayan Chief of Police Major Mark John Mutlah nga nakadawat sila og taho sa ipalusot nga smuggled cigarettes nga sakay sa wing van gikan sa Dipolog City.

Giatngan dayon sa mga pulis ang wing van sa Barangay Panatan, Pigcawayan ug nadakpan ang suspek.

Narekober sulod sa wing van ang kantidad P1.8 milyon nga smuggled cigarettes.

Ang ismagol nga yosi gipangkatag unta sa nagkadaiyang dapit sa Cotabato Province.

Balhog ang suspek sa prisohan sa kapulisan sa Pigcawayan Municipal Police Station samtang nagpaabot kanus-a taralon ang iyang kaso. (Edgar E. Fuerzas)