P20-M ganti sa KOJC tugbang sa P10-M sa kapulisan

GITUGBANGAN sa Kingdom of Jesus Christ (KOJC) ang tanyag sa Philippine National Police (PNP) og P20 milyones ang ganting salapi sa makahatag og impormasyon aron madakpan o mapatay ang spiritual adviser ni kanhi President Rodrigo Duterte, Pastor Apollo Quiboloy kinsa pinangita sa balaod tungod sa kasong "human trafficking" sa Pilipinas ug sa United States.

Ang ganti kaduhaon ang P10 milyones (U.S. $170,760) nga ganti nga gihanyag ni Department of Interior and Local Government (DILG) Secretary Benjamin Abalos Jr. ug ni PNP chief Gen. Rommel Marbil niadtong Hulyo 8, 2024 sa usa ka nasudnong press conference.

Niadtong Hulyo 30, si KOJC Minister Carlo Catiil nagkompirma ngadto sa dxDC-RMN atol sa paghinabi kaniya nga ang ganti ihatag sab ngadto sa mga indibiduwal kinsa makapatay sa tanang lima ka personal trustees ug kauban nga giakusahan sa 73-anyos nga "self-anointed son of God" kinsa mao ang nagmugna sa pinakadako nga Nontrinitarian Restorationist church sa nasud.

"Karon diri sa Kingdom of Jesus Christ... P10 million ang ilaha, amo diri P20 million sa bisan kinsa nga makadakop ug makadala diri sa amoa nga buot mopatay kay Pastor Quiboloy ug sa iyang mga kaubanan. P20 million among ihatag karon dayon," pahayag ni Catiil.

Kahinumdoman, ang P10 milyones nga ganti giambag sa wala panganli nga mga tawo kinsa nadiskontento sa kahinay sa sistema sa hustisya sa pagdako kang Quiboloy.

“It is very simple. If you really are innocent, Pastor Quiboloy, there is a court. Surrender and face the accusations against you like any ordinary person,” hangyo ni Abalos, kinsa dugang nagkanayon nga ang pinangita nga televangelist nagpabilin nga nia pa sa nasud base sa ilan intelligence report.

Wa madugay, nidugang si Marbil nga kinsa kadtong nitabang sa pagtago kang Quiboloy gikan sa mga awtoridad mahimong mag-atubang og kasong "obstruction of justice" ubos sa balaod sa Pilipinas.

Ang ganti nag-ugat human nga ang Philippine National Police's Criminal Investigation and Detection Group (PNP-CIDG), apil ang Special Action Force (SAF) napakyas sa pagdakop kang Quiboloy sa KJOC compounds atol sa paglusad og arrest warrant niadtong Hunyo 10.

Dungan nga gironda sa PNP-SAF ug CIDG ang mga lugar sa Kingdom of Jesus Christ (KOJC) sa Davao City, Samal Island, ug Sarangani.

Ang KOJC compound duol sa Davao International Airport, Prayer Mountain sa Tamayong, Glory Mountain sa Purok 6, QSands Baptismal Resort sa Samal, ug Kitbog compound sa Malungon, Sarangani maoy mga lugar nga punting sa maong ronda.

Kasamtangan, impormasyon bahin kang Quiboloy wala pa madeterminar.

Apan si kanhi President Rodrigo Roa Duterte (FPRRD) niadtong Hunyo 30 niangkon nga duna siyay impormasyon sa gitagoan sa relihiyusong lider pinaagi sa pag-ingon, “Ayaw siguro ni Pastor mag-surrender, eh magtago ka na lang. Pero kung tanungin mo saan si Pastor, alam ko. Alam ko kung saan si Pastor, pero secret.” (DEF)