P200 taas sa sweldo tumanon

GIKANAYON sa Department of Labor and Employment–Davao Region (DOLE) nga kon ang gisugyot nga P200 nga taas sa suholan malagdaan na isip balaod, ilang tumanon ang bag-ong wage order nga gipasar sa Kongreso.

Giila ni Abogado Randolf Pensoy, regional director sa DOLE-Davao, nga bisan kung naglihok ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board (RTWPB), ang iyang gahum gilatid sa balaod, nagpasabot ang Kongreso maoy dunay otoridad nga magpapha, mag-amenda o magbakwi kanila.

“The only thing we could do is to follow the new wage order issued or determined by Congress kung mahitabo [kung mahitabo kini],” pagtin-aw niya sa gihimong pinakalit nga interbiyu atol sa Kapehan sa Dabaw, Lunes sa buntag, Hunyo 11, 2025, sa SM City Davao.

Matud ni Pensoy nga kung ang P200 wage hike nga maoy gimando nga naa sa taas sa bag-ohay lang nga P29 nga increase sa RTWPB sa bag-ong minimum wage sa rehiyon mosumada na kini og P729.

Sayo niini, Marso 7, ang RTWPB nag-aprobad og P29 matag adlaw nga pagtaas sa suholan alang sa mga trabahante sa pribadong sektor ubos sa Wage Order No. RB XI-23. Kini mopataas sa matag adlaw nga minimum wage ngadto sa P510 alang sa non-agricultural workers ug P505 alang niadtong naa sa agricultural sector.

Kahinumdoman, Hunyo 4, nag-aproba ang Kongreso sa House Bill 11376, nga nagsugyot og P200 minimum daily wage increase alang sa mga trabahante sa private sector, sa ilang ikatulo ug katapusang pagbasa. Ang Senado nagpasar sab sa ilang kaugalingong bersiyon, Senate Bill 2534, nga nagsugyot og P100 nga pagtaas.

Kon imando, kini magmarka nga maoy unang legislated nationwide wage hike sukad ang Wage Rationalization Act of 1989.

Samtang gipahayag ni President Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. nga niadtong Hunyo 5 nga iyang tun-an og maayo ang potensiyal nga implikasyon sa ekonomiya sa gisugyot nga P200 wage increase. Matud niya nga ang gobyerno magseguro nga ang bisan unsang desisyon nga gihimo magbalanse sa kaayohan sa mga trabahante uban ang paglahutay sa mga patigayon.

Dugang ni Pensoy nga kung malagdaan isip balaod, ang posibleng epekto mahimong maglakip sa “terminations, reductions, or retrenchments, perhaps even closures of employment.”

Apan iya sab nga gisulti nga alang sa labor sector, ang impak di kaayo grabe ug mahimo pa nga makahatag og dugang "purchasing power", kay nagpasabot man kini og taas nga kita alang sa mga trabahante.

Isip usa ka miyembro sa RTWPB, gipahimug-atan ni Pensoy ang iyang kaandam nga maminaw sa matag bahin: mamumuo ug tagdumala. (Rojean Grace G. Patumbon)