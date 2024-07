P20M tabang sa apektado sa Bagyong Carina

NAGTAGANA ang Office of the Civil Defense-Davao Region (OCD-Davao) og P20 milyon tabang pinansiyal ug uban pang matang sa ayuda nga iapud-apod sa liboan ka mga pamilya nga apektado sa Bagyong Carina sa Luzon.

Gisulti ni OCD-Davao Director Ednar Dayanghirang sa paghinabi sa mga tigbalita bag-ohay lang nga nagsumite na sila og listahan sa nagkadaiyang mga "non-food items" ngadto sa OCD-National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) central office apan “have yet to receive a response.”

Gibutyag ni Dayanghirang nga ang "non-food items" naglakip sa kits, mga gamit sa panimalay, tulda, ug uban pang suplay emerhensiya.

Kung madawat na, kini nga mga butang iapud-apod ngadto sa Emergency Management Teams sa local government units (LGUs) sa Luzon.

Niadtong Hulyo 24, gipataas sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) ang Bagyong Carina ngadto sa super typhoon samtang nibiya sa Philippine Area of Responsibility (PAR).

Nagpasidaan ang Pagasa sa posibleng mga pagbaha ug landslides sa peligrong mga lugar, ilabi na kadtong nakasinati og kusog nga mga pag-ulan.

Ang hangin nga habagat, gipakusgan sa Carina, gilauman nga magdala og kasarangan ngadto sa kusog nga ulan sa tibuok kasadpan sa Luzon hangtud kagahapon, Biyernes.

Ang gipakusgan nga Carina sa habagat niresulta sa 471 milimetros nga pag-ulan sa Miyerkules sa tungang gabii hangtud na sa tungang gabii sa Huwebes, nilabaw pa sa 455 milimetros nga natala atol sa Bagyong Ondoy niadtong 2009, sumala sa Science Garden station sa Pagasa sa Quezon City.

Ang maong bagyo nikalas og 21 ka tawo sa Metro Manila, Calabarzon, ug Central Luzon, ug nadislokar og milyon ka mga tawo. (David Ezra Francisquete)