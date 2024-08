P2.1-M premyo sa modaug sa 'Indak-Indak'

KATROSE ka contingent ang magtigi sa 2024 Indak-Indak sa Kadayawan human nga ang usa nga contender gikan sa Basilan miatras tungod sa "financial and travel constraints."

Gisulti ni Harold Quibete, tigpasiugda sa kalihukan, ngadto sa mga tigbalita, Martes, Agosto 13, 2024, sa Davao City Investment Promotion Center (DCIPC), nga usa sa mga contingent sa open category, Lasigan Performing Arts Guild gikan sa Simisip, Basilan Province, di na mosalmot sa Indak-Indak sa Kadayawan karong tuiga tungod sa maong rason.

“Nag-back out sila karong morning lang gyud. Gusto gyud mag-apil sila pero I think there is a problem sa ilang pag-travel,” tug-an niya.

Matud ni Quibete nga sa 14 ka contingent, walo ang sa open category ug pito sa Davao City school-based category.

Ang opisyal nga mga contingent alang sa open category mao ang Kabilin Mindanaw Province sa Davao Occidental; Banayan Performing Arts “Kanato Ini” sa Banaybanay, Davao Oriental; Sayaw Juan Performing Arts Ensemble sa Maco, Davao de Oro; Ramon Magsaysay Central Elementary School Maganyaw Artist Ensemble sa Davao del Sur; Binhi Children’s Theatre and Dance Ensemble of ASCB sa Bislig City, Surigao del Sur; James L. Chiongbian National Trade School Performing Arts Guild sa Kiamba, Sarangani; City of Mati National High School-Balangay City High Performing Arts sa Mati, Davao Oriental; ug Caraga Mandaya Performing Arts Ensemble sa Davao Oriental.

Samtang ang mga contingent sa Davao City school-based category mao ang Batang Bago Gallera Performing Arts Guild sa Don Enrique Bustamante National High School; Sining Sayon Dawet Cultural Ensemble sa Davao City National High School; Sining Mananayaw Ensemble sa Catalunan Pequeno National High School; Mana Performing Arts Ensemble sa Daniel R. Aguinaldo National High School; Lacson Performing Arts Guild sa Lacson Integrated School; Lapulapu Elementary School Performing Arts Company sa Lapulapu Elementary School; ug Elpidio Quirino Elementary School Music and Performing Arts sa Elpidio Quirino Elementary School.

Ang higpit nga tigi sa Indak-Indak mahitabo sa Agosto 18 sa San Pedro Square. Ang kalihukan magsugod alas 4 sa hapon ug matapos sa 1:25 sa kaadlawon. Atol sa maong kalihukan, mga mananan-aw di lang lingawon sa mga pasundayag sa mga contingent apan apil na sab sa pipila ka mga celebrities, sama kang Toni Labrusca.

Kahinumdoman, gikanayon ni Jennifer Romero, officer-in-charge sa Davao City Tourism Operations Office (DCTOO), nga dunay imuntar nga mega-tent atol sa grand showdown. Ang mega-tent gitumong sa pag-akomodar sa mga mananan-aw tungod di damhon ang kahimtang sa panahon.

Dugang pa niini, ang grand winner sa Indak-Indak open category makadawat og P1.1 milyon, nitaas gikan sa niaging premyo nga P1 milyon, uban ang tropeyo.

Ang ikaduhang mananaug mobulsa og P800,000 ug tropeyo, samtang ang ikatulong mananaug makadawat og P500,000.

Ang ikaupat dunay P400,000 ug tropeyo, ikalima P300,000 ug tropeyo, ug 10 ka consolation prizes nga tag P50,000 matag usa.

Mga special awards alang sa Best Music, Best Choreography, ug Best in Artistic Design dunay P50,000 matag usa ug tropeyo.

Samtang sa Davao City school-based category, ang grand winner makadawat og P1 milyon ug tropeyo, kung diin ang mosunod nga mga mananaug makadawat og P500,000, P400,000, P300,000, ug P200,000, tanan dunay tropeyo.

Duna say lima ka consolation prizes nga P30,000 matag usa. Mga special awards alang sa Best Music, Best Choreography, ug Best in Artistic Design duna say P50,000 matag usa ug tropeyo. (RGP)