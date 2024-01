P21 matag bata sa feeding program

GIBUTYAG sa Department of Social Welfare and Development-Davao Region (DSWD-Davao) nga naggahin sila og P21 matag bata ubos sa ilang Supplementary Feeding Program nga mas taas itandi sa ilang naandan nga badyet nga P15.

Gikanayon ni Kyla Denise T. Pamat, Nutritionist Dietician sa DSWD-Davao, atol sa paghinabi kaniya sa Davao City Disaster Radio (DCDR) niadtong Biyernes sa buntag, Enero 26, 2024, nga kasagaran nga badyet matag bata naa sa P15 apan tungod kay dunay insersiyon nga badyet sa 2023.

“But most likely in the following cycles possible nga mobalik ta sa P15 but karon P21 per child for 120 feeding days,” butyag ni Pamat.

Ang target nga benepisyaryo sa ika-13 nga pagtuyok sa feeding program mao ang 122,400 kabataan sa Davao Region. Dugang pa ni Pamat nga mga lima ka local government units (LGUs) nagsugod na sa ilang feeding program samtang ang uban naa pa sa prosesong pagpamalit.

Ang programa nagprayoridad sa mga kabataan kinsa ubos sa child development centers nag-edad og duha hangtud upat ka tuig; ug kabataan nag-edad og duha hangtud upat ubos sa "supervised neighborhood places". Iyang gitin-aw nga atol sa maong mga higayon mga kabataan nilambo na pisikal apan ang pagsuplemento sa ilang konsumpsiyon di lang magtabang sa ilang pisikal nga pagtubo apan lakip na sa ilang "cognitive growth".

Giklaro ni Pamat nga ang programa wala lang mag-atiman sa underweight nga mga bata apan kadto sab mga overnourished aug kadtong dunay normal nga timbang.

Ang pagkaon nga ihatag giklasipikar ngadto sa duha ug kini mao ang init nga pagkaon ug ang alternatibo nga pagkaon.

Sa 120 ka adlaw nga pagpakaon; 80 ka adlaw niini mga hot meals nga mao ang kan-on ug sud-an; 40 mao ang alternatibo nga di mga kan-on nga pagkaon sama sa pancake, nutribun, ug fruit salad.

Gawas sa pagkaon, maghanyag sab sila og pagpainom og gatas sulod sa 120 ka adlaw sa mga pinili nga LGUs kansang ihap sa underweight nga mga bata daghan.

Iyang gipadayag nga ang mga pagkaon nga ihatag sa departamento di na mailisdan alang kanila, inay kini ang dugang mga pagkaon nga ilang kan-on matag adlaw.

Sukad sa katapusang ika12 nga tuyok sa supplemental food program, dunay moabot sa 82.27 porsiyento nga kalamboan sa timbang sa mga bata. Ubos ning pagtuyok, dunay 4,567 ka underweight nga kabataan ug unya human sa 120 ka adlaw sa pagpakaon, nikubos kini ngadto sa 784.

Gidasig ni Pamat ang LGUs ug komunidad nga suportahan ang programa alang sa padayon nga kalamboan sa timbang sa mga kabataan.

Nagtinguha ang Supplementary Feeding Program sa DSWD nga makahatag og dugang pagkaon ngadto sa mga benepisyaryo sa departamento, ilabi na kabataan sa child development centers ug community-supervised places. Kini subay sa Republic Act 11037 labing nailhan isip Masustansyang Pagkain Para sa Batang Pilipino Act.