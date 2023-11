P3.3 milyones ilugan alang sa Banda Dasig ug Parada sa Pasko

Mokabat sa P3.3 milyones nga balor sa mga premyo ang ihatag alang sa Banda Dasig ug Parada sa Pasko, kini matod sa Event organizer nga si Harold Quibete.

Sumala ni Quibete atol sa Media Forum, Miyerkules sa buntag, Nobyembre 29, didto sa Ayala Malls Abreeza, nga mokabat sa P3.3 milyones nga balor sa premyo ang ihatag alang sa mga kalihukan sa Pasko Fiesta sa Davao 2023, Banda Dasig ug Parada sa Pasko.

“For the Parada sa Pasko, we have P500,000 for our grand prize, and then the second place will take home P300,000, and then after that third place P200,000, and we have seven consolation prizes para [for] sa Parada sa Pasko, each contingent or entry will be taking home P100,000,” ingon ni Quibete.

Ang unang ganti sa Banda Dasig P500,000; ang ikaduhang pwesto P300,000; ang ikatulong puwesto P200,000; ang ikaupat nga place P100,000; ug ang ikalimang pwesto makadawat og P75,000 samtang ang napulo ka mga partisipante makadawat og P30,000 nga consolation prize.

Matud pa ni Quibete nga ang pundo nga gigamit sa mga premyo gikan sa Local Government Unit (LGU) sa Davao.

Dugang pa niya nga ang Banda Dasig ug Parada sa Pasko inspirado sa Hudyaka sa Kadayawan ug Pamulak sa Kadayawan. Sama kini sa bersyon sa Pasko sa mga panghitabo sa Kadayawan.

Sa gihapon, ang Banda Dasig naglangkob kung giunsa paghimo sa mga Dabawenyo ang kompetisyon sa drum and bugle competition. Alang sa Parada sa Pasko, mao kini ang gipasiga nga float parade, sa miaging higayon, ang mga organizers nihimo og mas gamay nga bersyon niini nga mao ang Lamdag sa Pasko diin motorsiklo ang gigamit; apan, sa Parada, kini opisyal nga maglakip sa usa ka float.

Ang float kinahanglang adunay mascot ug labing daghan ubanan og 50 ka indibidwal. Ang float nga gamiton kinahanglang maglakip sa mga icon ug elemento sa Pasko Fiesta.

Gipadayag ni Quibete nga aduna nay 28 ka mga partisipante alang sa Banda Dasig samtang ang mga organizers nag-awhag pa sa pipila ka mga partido sa pagsalmot. Siya usab miingon nga ang Parada welcome sa tanan, bisan sa mga barangay; busa, kadtong mga opisyal sa barangay o mga opisyal sa Sangguniang Kabataan (SK) nga interesadong mosalmot gidawat.

Tungod kay himuon ang kalihokan sa hapon ang mga nag-organisar sa kalihokan nanghinaut nga wala’y pagbunok sa ulan labi na nga ang kalihokan sa Disyembre.

Dugang pa, ang rota nga agian sa Parada gikan sa Roxas Avenue dayon diretso sa Claro M. Recto kon Claveria, dayon moliko sa San Pedro Church dayon paingon sa San Pedro Square.

Pag-abot sa San Pedro Square, magpasundayag sila pagkahuman adto sila sa Pelayo Street paingon sa Magallanes dayon mo-exit sa Quimpo Boulevard. Ang mga float mobalik sa Roxas Avenue alang sa final look.

Sa kinatibuk-an dunay P42 milyones nga badget ang LGU-Davao alang sa Pasko Fiesta ning tuiga.