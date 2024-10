P4.2M danyos sunog 9 balay sa Lanang

NIDANYOS og P4.2 milyones ang usa ka oras nga sunog nga nahitabo sa Purok 3, Lizada Beach Club, Lanang, Barangay Vicente Hizon Sr. niadtong Martes, Oktubre 22, 2024.

Kini subay sa pagbana-bana sa Bureau of Fire Protection-Davao Region (BFP-Davao).

Sa taho nga gipagawas ni Senior Inspector Frances Mae Sendrijas, tigpamaba sa BFP-Davao, ang kalayo dali rang nitapon ngadto sa mga kabalayan nga pulos gama lang sa mga kahoy, nga milamoy og siyam ka mga balay ug nagdislokar ang 15 ka pamilya.

Samtang gikompirma sa opisyal nga ang sunog nagsugod mga bandang 6:12 sa buntag ug hingpit nga nadeklarang pawong na ka kabomberohan bandang alas 7:30 sa buntag.

Kasmatangan, tanang naapektuhan nga pamilya nag-estar sa Lizada Senior Citizen Building samtang padayon ang pagsusi sa City Social Welfare and Development Office (CSWDO).

Gikanayon sa CSWDO nga mga molupyo nakadawat na dinaliang pagtagad medikal ug uban pang mga serbisyo ug suporta.

Bisan og walay namatay, gikompirma sa BFD-Davao nga usa ka 64-anyos nga lalaki nakasinati og second-degree burns sa iyang nawong ug walang braso samtang nisulay og eskapo sa kalayo nga nilamoy sa iyang balay.

Gikan Enero hangtud Oktubre 2024 nga panahon, ang Davao City nakatala na og 716 ka mga insidente sa sunog, kapareho og 28.25 porsiyento nga pagtaas sa 557 nga insidente nga nahitabo sa samang panahon sa niaging tuig.

Sayo niining semanaha, gikanayon sa Davao City Fire District Station nga "open flames and trash fires, electrical ignition, primarily from arcing and weak connections," maoy nag-unang hinungdan sa sunog. (David Ezra Francisquete)