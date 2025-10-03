P50,000 nga ganti batok sa tulisan, isnatser

ANDAM nga mohatag og P50,000 nga ganti si Kabacan Mayor Evangeline Pascua Guzman ug Peace and Order Czar Vice Mayor Herlo Guzman Jr. sa bisan kinsa nga makatudlo o makahatag og impormasyon batok sa mga suspek sa pagpanulis ug pagpangisnat, ilabi na gyud sa mga estudyante.
Kini ang pasalig ni Vice Mayor Guzman Jr. may kalabutan sa mga insidente sa tulis ug isnats diin giingong kasagaran sa mga biktima, mga estudyante.
Tinguha sa bise mayor nga mapadali ang pagdakop ug pagsilot sa mga suspek nga nakuhaan og hulagway sa closed-circuit television (CCTV) camera.
Ang bisan kinsa nga makaila sa mga suspek kinahanglang motaho dayon sa buhatan sa kapulisan ug mokontak sa buhatan ni VM Guzman aron nga madakpan kini dayon.
Gikompirma ni Kabacan Chief of Police, Lieutenant Colonel April Lou Palma, nga ila nang naila ang mga suspek.
Giingong dili taga Kabacan ang mga suspek ug sakop usab sa grupo nga nalambigit sa pagpanulis.
Gipahugtan pa karon sa Kabacan Municipal Police Station ang pagbantay sa lungsod batok sa nagkadaiyang krimen. (Edgar E. Fuerzas)