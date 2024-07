P727,000 shabu narekober sa Ecoland

KASONG kalapasan sa Republic Act (RA) 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ug RA 10591 kon "An Act Providing for a Comprehensive Law on Firearms and Ammunition" ang ipasaka batok sa lalaki nga nadakpan sa kapulisan ug nakuhaan og mibalor P727,025 sa gituohang shabu sa Siyudad sa Davao.

Gawas niini, usa pa ka unit sa kalibre .45 ang nasakmit sa buy-bust sa mga operatiba sa Ecoland Police Station, ala 1:00 sa kaadlawon, Hulyo 21, 2024, sa siyudad sa Davao.

Giila ni Police Major Kevin Rapiz, hepe sa Ecoland Police Station, ang suspetsado nga si alyas Jay-Ar, 35-anyos, minyo, ug nagpuyo sa dakbayan sa Davao.

Sumala ni Major Rapiz, pipila usab ka adlaw ilang gihimong pag-monitor sa suspek diin idlas kini ug armado.

Dakong pasalamat sa kapulisan sa Ecoland PNP sa mga nagpakabana ug nakipagtambayayong nga mga impormante aron mahimong malampuson ang pag-aresto sa target. (JPC)