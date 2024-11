P9.2-M druga nasakmit; 300 suspek nasikop

DAKPAN ang 40 ka mga high-value individuals (HVIs) ug 260 ka street-level individuals (SLIs) samtang mokabat sab sa P9,279,147.84 nga kantidad sa gidiling druga ang nasakmit sa kapulisan sulod lang sa usa ka bulan nga anti-illegal drug operations sa Davao Region sa Oktubre 2024.

Usa sa mga nadakpan mao ang Top 1 HIV sa rehiyon nga si alyas JP, ug ang pagpuhag sa duha ka dagkong drug dens sa Davao de Oro.

Kini nakatampo sa padayon nga pagpuhag og mga drug dens ug paglusad og mga drug operations sa lokal ug rehiyonal nga lebel.

Sa maong operasyon, mokabat sa 1,302.3954 nga gramos sa shabu uban ang standard drug price (SDP) nga P8,856,288.72, ug 211 ka punoan sa marijuana, 3,172.15 ka gramos nga mga dahon sa marijuana uban ang standard drug price nga P422,859.12 nga mokabat sa kinatibuk-ang kantidad nga P9,279,147.84 kon diin mihatud og lig-ong mensahe sa ka-epektibo sa pagpaniktik sa mga awtoridad batok sa mga nalambigit sa ilegal nga druga sa rehiyon.

Ang maong kalampusan nagpakita sa dedikasyon sa Police Regional Office (PRO)-Davao Region sa pagsuporta sa anti-drug campaign sa Philippine National Police (PNP) sa tibuok nasud.

Gipahayag ni PRO-Davao Region Acting Director Police Brigadier General Leon Victor Z. Rosete nga “The arrest of the Top 1 HVI and other high-value targets and the dismantling of drug dens are significant steps in our mission to make Davao Region a safer place. Through the PNP’s recalibrated approach, we have been able to execute focused, strategic operations with greater impact.” (Wenz G. Mendoza)