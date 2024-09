Padayon sa paglakaw, John Paul Seniel

GIHAYA na ang patay’ng lawas sa iladong dokumentarista ug journalist sa Davao Region nga si John Paul Seniel o mas mailhan sa iyang mga higala ug kaubanan sa media nga “JP.”

Kini human nga mipanaw si Seniel niadtong Septyembre 7, 2024, kinsa giingon sa kasaligan nga impormante nga na-cardiac arrest kini.

Ang mga higala ni Seniel sa industriya sa media nagpahibalo nga ang haya sa mitaliwan nga Seniel naa sa Saint Peter Chapel sa Panacan, Davao City.

Kagahapon sa buntag ang kamaguwangan nga anak ni JP nga si Ly Jan Zephaniah Era Seniel nagsaysay sa nahitabo sa iyang amahan.

Suma sa anak nga sa maong higayon, ang iyang amahan nagtudlo og mga tinun-an mahitungod sa iyang pasyon sa journalism ug sa iyang gikahiligan labot dokumentaryo.

“Yesterday morning, my father was called home to the loving arms of our Savior as he was doing his passion in teaching students about journalism and his craftsmanship,” saysay ni Ly Jan Zephaniah Era.

Nagpasalamat usab si Ly Jan Zephaniah Era sa tanan nga mipaabot og mensahe sa pahisubo ngadto sa iyang pamilya ug dugang pasalamat niini sa daghang komento nga nagpasalamat sa iyang amahan sa daghan niining natabangan pinaagi sa pagsibya ug ang adbokasiya niini sa kalinaw ug pagkagawasnon.

“I am truly honored to be his daughter upon reading all the comments about how my father has impacted many lives, using media as his tool for his advocacy of peace and freedom,” dugang ni Ly Jan Zephaniah Era.

Sama sa ginabungat nga pulong sa iyang amahan nga si JP sa mga extro niini sa iyang tanang dokumentaryo nga “Sa Dios ang Tanan nga Himaya ug Dungog” kini sab ang ipaabot ni Ly Jan Zephaniah Era sa liboan nga followers Facebook ug YouTube nga naga-suporta sa iyang amahan niadtong sa buhi pa.

“Thank you for your thoughtful words and prayers! And as my father would use to say at every end of his productions, "To God be All the Glory!" panapos sa anak ni JP.

Si Seniel nahimong iladong sakop sa media sa Davao Region sa taas niini nga panahon sa GMA Network sa Davao, diin gigunitan niini ang reporting ug ang production sa local newscast sa Davao Region nga Testigo ug uban pang produksyon sa maong istasyon.

Pagbuwag ni JP sa GMA Network Davao, mas nailhan pa kini sa iyang mga dokumentaryo labi na sa mga kinabuhi sa mga tawo sa hilit nga dapit sa Mindanao. (Jeepy P. Compio)