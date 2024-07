Pag-ukoy kang Quiboloy way puas

PADAYON pa gihapon ang pag-ukoy kang Pastor Apollo Quiboloy.

Kini sumala ni Police Brigadier General Nicolas Torre III, Police Regional Director sa Davao Region (PRO-Davao).

“Continuing pa rin n'yan gaya ng sinabi ko the first time that I talked about that matter. There is a national task force because you know that’s quite a complex situation,” matud ni Torre ngadto sa mga tigbalita niadtong Martes sa buntag, Hulyo 23, 2024, sa Sangguniang Panlungsod.

Gitin-aw hinuon niya nga ang paggukod kang Quiboloy di maoy nag-unang kamandoan sa iyang gimbuhaton sa Mindanao, apan nagbuligay ang nasudnong mga ahensiya sa operasyon.

Gipahimug-atan sa regional director nga ang national headquarters atiman sa pagpangita kang Quiboloy.

“It’s just a simple implementation of warrant of arrest may sinabi ang korte and kailangan nating sundin,” dugang pa niya.

Bahin sa kaubang akusado ni Quiboloy, Pauleen Canada, gibutyag ni Torre nga gitahan siya ngadto sa Pasig Regional Trial Court (Pasig RTC), nga maoy nag-isyu sa arrest warrant. Sulti niya nga ang butangan nga prisohan ni Canada mag-agad sa hukom sa huwes.

Saysay ni Torre nga sa uwahing panahon nga iyang gibiyaan si Canada, naa siya sa mga kamot sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) tungod kay ang operasyon nga iserbi ang warrant sa unom ka pinangita sa balaod gilangkuban sa task force nga daghang yunit.

Kahinumdoman nga nadakpan si Canada alas 2 sa hapon niadtong Hulyo 11, 2024 sa iyang panimalay sa Davao City. Dunay "standing arrest" si Canada tungod sa kasong "human trafficking" giisyu sa korte sa Pasig uban ni Quiboloy, Crisente ug Ingrid Canada, Sylvia Cemañes ug Jackielyn Roy nga way girekomenda nga piyansa.

Samtang si Quiboloy gipatungan sa ulo og P10 milyon samtang ang laing uban dunay P1 milyon matag usa. Nag-atubang sab sila og mga kaso sa "sexual and child abuse" sa korte dinhi sa Davao.

Wa nisipot si Quiboloy sa korte samtang ang iyang mga kaubang akusado nitahan ug gitakda ang piyansa nga kantidad og P260,000 matag usa alang sa ilang temporaryong kagawasan. (RGP, TPM)