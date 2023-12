Pagbaha sa tawo sa DCOTT gipanukaran

GIKANAYON sa usa ka opisyal sa Davao City Overland Transport Terminal (DCOTT) nga dunay gibanabana nga 1,500 biyahe sa mga bus matag adlaw atol sa holiday season.

Si Aisa Usop, manager sa DCOTT, nagbutyag sa paghinabi kaniya sa radyo Huwebes sa buntag, Disyembre 28, 2023, nga di sama sa holiday season niadtong 2022 ang ihap sa katawhan nga nidagsa sa terminal mas nisulbong nga bisan sa adlaw sa Pasko naa gihapoy mga tawo nga nagbiyahe. Dugang pa niya nga mga biyahero kanunay nga nagbaha sa DCOTT sukad Disyembre 22 ug gilauman niya nga ang ihap sa mga pasahero kinsa modagsa sa terminal mas modaghan pa alang sa Bag-ong Tuig.

Apan gipasalig ni Usop nga siya ug ang iyang mga ginsakpan nangandam na og pinaabtik sa pagbaha sa mga tawo nga ilang gituiohan nga molungtad pa human sa adlaw sa Bag-ong Tuig.

“We are expecting na basig didtoa na pud tu mag New Year sa ilang provinces. Now after New Year manguli na pod na sila mga one, two, three ing ana,” pagtataw ni Usop.

Tungod sa pagdagsa sa mga tawo, gibuksan na sa tagdumala ang ganghaan alang sa mga kawani ngadto sa Senior Citizens, Persons uban ang Disabilities (PWD), mabdos nga babaye, ug ginikanan uban sa ilang mga anak nga nagbiyahe. Giklaro ni Usop nga di kini abrihan hangtud nga way magbantay nga mga awtoridad.

Dugang ni Usop nga ang 1,500 nga biyahe sa mga bus o kapin pa kapareho kini sa moabot ngadto sa 75,000 ka pasahero matag adlaw. Apan bisan pa sa grabeng dagsa sa mga pasahero, matud niya, wala silay nadawat nga taho sa pagpanguot og pitaka o bisan unsa nga mga kriminalidad nga nahitabo sulod sa terminal.

Duna sab silay mga gipahimutang nga mga "upgraded" nga security cameras sa terminal.