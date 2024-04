Pagbahandi sa Musika ug Kultura

ANG musika, uban ang arte ug kultura kanunay nga mag-uban, magsalamin sa abunda ug mabulukong kultura sa usa ka nasud.

Sa Pilipinas, mapasalamaton kita tungod ubay-ubay ang nangamot aron nga mas ipadayag ang kultura, simbolo sa pinalanggang nasud.

Ning bag-o lang ang National Commission for Culture and the Arts (NCCA) kauban ang Samahan ng mga Musikeros sa Davao, Inc. (SAMADHI) mipadayag sa makadasig nga musika ug sayaw, subay sa Wings of Rhyth & Unity: The Bagobo Klata Echoes and the Majestic Eagle.Samadhi Davao