Pagbalik sa salugpungan gihimakak

GIKLARO sa Department of Education sa Davao Region (DepEd 11) niadtong Miyerkules, Oktubre 1, 2025, nga wala sila'y namonitor nga bisan unsang nasuta nga impormasyon nga nagtumbok sa pagbalik sa Salugpungan Ta’ Tanu Igkanugon Community Learning Centers, ang tulunghaan sa mga lumad nga gimandong sirad-an niadtong 2019 human ang kalapasan ug alegasyon nga gigamit sila isip tig-rekrut alang sa New People’s Army (NPA).
Gisulti ni DepEd Spokesperson Jenielito “Dodong” Atillo ngadto sa mga tigbalita nga ang Quality Assurance Division sa ahensiya, nga maoy naghupot sa mga aplikasyon sa tulunghaan ug pagsunod, walay nadawat nga mga taho sa pag-abli og balik sa mga tulunghaan sa Salugpungan sa Davao Region.
Subli niyang gikanayon nga ang suspensiyon niadtong 2019 nag-ugat gikan sa konkreto nga kamatuoran, ebidensiya, "due process and that, to date," ang DepEd walay namatikdan nga bisan unsang pagsulay nga magtakdo sa "monitoring threshold" sa dibisyon.
Gipahimug-atan ni Atillo nga ang istriktong rekisitos nga giimposar sa Quality Assurance Division alang sa bisan unsang institusyon nga nagtinguha sa pag-operate isip formal school, lisud alang sa entidad nga dunay di maayo'g kaagi nga makakuha og permiso nga di motakdo sa legal, administratibo, ug "population‑based criteria."
Nagpasidaan siya nga ang pagbalik sa usa ka tulunghaan wala magbase sa sentimento sa indibiduwal apan kinahanglan nga magpadayag sa lehitimong panginahanglan sa komunidad, angay nga gidak-on sa populasyon, ug pagsunod sa regulasyon sa edukasyon.
Gitin-aw ni Atillo nga ang social media content nga nag-angkon sa pagbalik, nga naglambigit sa usa ka "teaser" bahin sa learning initiative gawas sa rehiyon ug footage nga dunay kalambigitan sa Alcadev, dili mga tulunghaan sa Salugpungan sa Davao Region.
Apan bisan kung ang DepEd wala makamonitor og bisan unsang kompirmado nga pagbalik sa operasyon sa Salugpungan, gipasalig ni Atillo nga bisan og walay mga taho niini, wala magpakubos sa pagkamaigmaton sa ahensiya ug ang mga awtoridad nagpabilin nga alerto sa mga katikaran nga nakaapekto sa kaluwasan sa mga magtutungha ug lehitimong tulunghaan.
“Wala kami na monitor but it doesn’t mean we are lowering our guards,” pasalig ni Atillo.
Gipahimug-atan sa DepEd‑11 ang nag-abay nga paningkamot nga malugwayan ang "access and quality" sa mga komunidad sa hilit nga mga lugar, kon diin nagtumbok sa dugang 500 ka na-establisar nga mga tulunghaan sa hilit nga lugar, ang Last Mile Schools program alang sa Geographically Isolated and Disadvantaged Areas, ug suporta alang sa Alternative Learning System and Alternative Delivery Modes.
Nagbugtaw sab ang ahensiya sa "school conversion strategies" nga modugang sa mga lebel, elementarya ngadto sa sekondarya aron nga mas makaalagad sa mga panginahanglan sa lokal nga populasyon.
Subli sab nga gikanayon ni Atillo nga ang mga nasudnon ug lokal nga ahensiya nagkoordinar ilawom sa ELCAC framework, nagpahaum og mga tinguha aron nga mamentinar ang kalinaw ug pagprotekta sa mga magtutungha.
Gitataw niya nga ang DepEd‑11 magpadayon sa pagmonitor ug molihok subay sa mga patakaran ug "due process" aron sa pagbantay sa integridad sa basic education sa rehiyon. (FRG)