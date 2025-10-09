Pagbanhig sa konsehal gikondena

KIDAPAWAN CITY -- Tulo na ang patay, samtang duha ang anaa sa kritikal nga kahimtang sa nahitabong pagpamanhig sa gisakyan sa municipal councilor sa Special Geographic Area sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (SGA-Barmm) sa Midsayap, Cotabato Province, Martes, Oktubre 7, 2025.
Giila ang mga nangamatay nga si Udin Indaila Dalgan, 31-anyos, taga Sitio Dansalan, Barangay Nekitan, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, ug ang traysikel drayber nga si Rahib Mamental Wahab, 35-anyos, minyo, molupyo sa Sitio Kudungan, Barangay Sambulawan, Kadayangan, SGA-Barmm, kinsa naigo sa saag nga mga bala atol sa pagpamahig.
Namatay usab sa balay tambalanan ang retiradong sundalo nga si Madron Sumlay Endaila Jr., 48-anyos, ug bana ni Saida Felmin Endaila, municipal councilor sa Kadayangan, SGA-Barmm.
Samtang padayon pang nagpaalim sulod sa ospital ni Konsehal Saida ug iyang pag-umangkon nga si Lani Endaila Yusop, 20-anyos, pulos molupyo sa Barangay Kapinpilan, Kadayangan.
Kahinumdoman nga sila Dalgan, Madron, ug Konsehal Saida, ug Yusop sakay sa itom nga Toyota Fortuner nga may plakang NDC-3579 gikan sa ilang panimalay ug paingon unta sa Cotabato City.
Apan pag-abot nila sa Purok Narigta, Barangay Salunayan, Midsayap, dunay niatang kanila nga wala mailhing armadong mga tawo ug gipaarakan og mga bala sa armas kinsa dali sab dayong nisibat sakay sa mini-van ug motorsiklo.
Hugot nga gikondena ni Midsayap Mayor Rolly Sacdalan ang nahitabong pag-ambush sa grupo ni Konsehal Saida.
Gitataw ni Mayor Sacdalan nga gawas sa traysikel drayber, wala na'y laing Midsayapeño ang naangin sa hitabo.
Nagpahigayon gilayon og command conference ang lokal nga panggamhanan sa Midsayap, uban ni Midsayap Chief of Police Lieutenant Colonel Oliver Pauya ug 34th Infantry Battalion Commander LtCol Edgardo Batinay, diin gihisgutan ang mga lakang alang sa hinanaling pagsulbad sa krimen.
Gipahibawo sab ni Mayor Sacdalan nga gimonitor ni Governor Emmylou “Lala” Taliño-Mendoza ang maong hitabo ug padayon nga nagpagawas og mga direktiba aron maseguro ang dinaliang aksiyon ug pagmentinar sa kalinaw ug kahusay sa lungsod.
Dugang pa sa mayor nga human sa pipila ka mga nangaging hitabo sa pagpamusil, ang lokal nga panggamhanan Midsayap, sa pakigtambayayong sa mga law enforcement agencies, nipatuman gilayon og dugang mga lakang alang sa seguridad.
Kini naglakip sa pagbutang og bag-ong patrol base ug detachment sa Crossing Bual Sur, ang paghatag og mga motorsiklo alang sa pagpatrolya sa mga pulis, ug ang pagtukod pag-usab og checkpoint sa Central Glad–Agriculture area.
Dugang pa niini, nagbutang usab og checkpoint ang 34th Infantry Battalion atubangan mismo sa ilang kampo aron mas mapalig-on pa ang seguridad sa mga dagkong dalan ug mapugngan ang posibleng kapintasan.
Gihisgutan usab ni Mayor Sacdalan nga posibleng dugangan ang mga checkpoint sa mga lugar nga sagad mahitabo sa susamang insidente aron mas mapakusog ang seguridad.
Gidasig ni Mayor Sacdalan ang publiko nga makig-alayon sa LGU-Midsayap ug mga law enforcement agencies.
Matud niya nga ang panaghiusa ug kooperasyon sa matag Midsayapeño importante aron mamentinar ang kalinaw, kahapsay, ug seguridad sa tibuok lungsod sa Midsayap. (Edgar E. Fuerzas)