Pagbuhi kang FPRRD subling gipanawagan

SA MAKAUSA pa, subling nanawagan si Konsehal Danilo Dayanghirang sa Davao City alang sa pagbuhi kang kanhi President Rodrigo Duterte (FPRRD) human sa mga taho nga nawad-an og panimuot.
“He collapse, his own family was not informed, I’m just trying to put into an impression on the tradition, the Filipino culture and tradition on how we treat our parents, on matters that should be practiced being socially norm of conduct of anybody towards the state of a citizen,” matud pa niya sa iyang privilege speech niadtong Martes, Septyembre 30, 2025, sa Sangguniang Panlungsod.
Dugang ni Dayanghirang nga ang kaso ni Duterte, nisukwahi sa mga tradisyon ug balyo nga gisunod sa mga Pilipino -- kon diin “a good person would be abandoned as if he were nothing.”
“It caused a lot of alarm against the grave injustice to the people of Davao, to the republic of the Philippines and to him, President Duterte who was not even convicted of any crime,” pagpadayag niya.
Iyang gipahimug-atan nga si Duterte dili "flight risk," ug wala nagbahad sa bisan kinsa nga mga saksi, ug ang iyang lang paninguha mao nga makahibalik sa Davao.
Ang konsehal nagsulti sab nga si Duterte, kinsa gipili sa Dabawenyos isip mayor, gihikawan sa pagserbisyo sa siyudad tungod sa iyang pagkadetinar sa International Criminal Court (ICC).
Sumala niya, padayon ang mga Dabawenyo nga nag-ampo sa iyang paghibalik.
Gidasig ni Dayanghirang ang publiko nga padayon ang pag-ampo alang sa kaayohan ni FPRRD, kay iyang gikonsidera nga kini lang ang usa ka butang nga moresulta sa dinaliang pagpagawas sa kanhi presidente sa "humanitarian grounds."
Matud niya nga ang padayong pagdetiner kang FPRRD dili lang "unjust but also inhumane."
Unya giduso gilayon ni Dayanghirang alang sa ikaduhang higayon nga ipalabang ang usa ka resolusyon nga ibalik ang ilang panawagan alang sa dinalian nga pagbuhi kang FPRRD ug ipasa kini ngadto sa hingtungdan nga mga awtoridad.
Kahinumdoman nga ang Konseho ning siyudad nipasar og resolusyon niadtong Hulyo 15, 2025, nagsuporta sa apela ngadto sa ICC alang sa dinalian nga pagbuhi ug ibalik dinhi ang kanhi presidente.
Ang ika-20 nga Konseho sayo niini, nipasar og samang resolusyon niadtong Marso 25, 2025, nanawagan sa Senado nga ipetisyon ug suportahan ang pagbuhi kang FPRRD.
Niadtong Hunyo 12, 2025, ang defense team ni Duterte pormal nga niapela ngadto sa ICC alang sa interim release sa usa ka wala gibutyag nga nasud, nagtumbok sa kaandam sa usa ka state party aron nga maoy modawat kaniya.
Si FPRRD gidala ngadto sa The Hague, Netherlands, Marso 12, 2025. Una siya nga niatubang sa ICC niadtong Marso 14, 2025, pinaagi sa video link.
Gibutyag ni Vice President Sara Duterte nga ang iyang amahan, kanhi President Rodrigo Duterte, napalgan nga way panimuot sa iyang lawak ug unya gipailawom sa laboratory tests nga wala makahibalo ang iyang pamilya.
Gikondena ni Sara ang International Criminal Court (ICC) sa gihulagway niya isip "inhumane and unjust detention" sa kanhi presidente.
Gitumbok sab niya ang kakuwang sa "basic medical care," bisan sa ginagmay nga sakit, ug ang kapakyas sa ICC sa paghatag og 24-hour caregiver bisan sa huyang niyang panglawas. (Rojean Grace G. Patumbon)