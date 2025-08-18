Pagbuhi sa mga sakop sa CPP-NPA gikabalaka

NAGPADAYAG og dakong kabalaka ang National Federation of Former Rebels People’s Organization, Buklod Kapayapaan bahin sa pagkaabsuwelto sa daghang mga indibiduwal nga giila isip mga miyembro sa Communist Party of the Philippines–New People’s Army (CPP–NPA).
Sa opisyal nga pahayag nga giduso ngadto sa SunStar Davao, gikanayon sa Buklod Kapayapaan nga naalarma sila sa pagkaabsuwelto niadtong Agosto 6 sa mga miyembro sa Central Committee nga sila si Tirso Alcantara ug Renante Gamara, uban nila Dionisio Almonte, Diony Borre, ug Raul Razo.
Pahayag sa grupo: “As former rebels, we know them to be leaders and cadres of the Communist Party of the Philippines–New People’s Army (CPP–NPA).”
Rekord sa korte nagpakita nga ang lima gikasohan may koneksiyon sa Mayo 2007 nga insidente sa Mauban, Quezon, nga naglambigit sa pagdagit ug pagpatay sa usa ka sundalo ug ang pagsulay og patay sab sa kanhi rebelde.
Dunay mga warrant of arrests ang giisyu pipila ka tuig ang nilabay, ug niadtong 2014 sila Gamara ug Alcantara naaresto sa managlahing operasyon. Si Alcantara, kanhi kumander sa NPA sa Southern Tagalog, nadakpan sa Lucena City, samtang si Gamara, nailang labor organizer nga nalambigit sa underground movement, nadakpan sa Cavite. Ang duruha apil sa peace consultants sa National Democratic Front nga nalambigit sa mga panag-istorya uban ang gobyerno kaniadto sa wala pa mahugno ang ang mga negosasyon niadtong 2017.
Niadtong Agosto 14, 2025, sila si Gamara, Borre, ug Razo gibuhian gikan sa Metro Manila District Jail in Taguig City human maabsuwelto. Si Almonte pabiling nakadetiner sa New Bilibid Prison, samtang ang kahimtang ni Alcantara di pa tataw, kay gitaral siya "in absentia".
Sa desisyon niini, gikanayon sa Taguig City Regional Trial Court Branch 266 nga ang prosekusyon napakyas sa pagpresenta og igong ebidensiya aron nga pamatud-an ang kailhanan sa mga akusado isip mga responsable. Mga testimonya sa mga nag-unang testigo ang gibasura kay "hearsay" lang, ug ang korte nakakita og mga "inconsistencies" sa kaso.
Gihangop sa human rights group Karapatan ang pagkaabsuwelto, ug nagkanayon nga ang mga kaso mga “spurious” ug “trumped up,” nagtumbok sa paggamit og mga kuwestiyonable nga "witness accounts and amended arrest orders".
Apan ang Buklod Kapayapaan nagbutyag nga ang pagbuhi sa mga akusado nagsabotahe sa pagsalig sa publiko sa sistema sa hustisya. “We know them by their direct roles in prolonging armed conflict in our communities across the country. Their release is troubling for us former rebels… and for the broader public that expects our justice system to uphold accountability in cases involving organized violence,” matud sa grupo.
Ang pederasyon nagtumbok sab sa ihap nga gitampo ngadto sa CPP–NPA, nagkanayon nga dunay “578 documented cases of children involved in armed conflict” ug “343 cases of willful killings, many of which targeted unarmed civilians.”
“This court’s decision impacts Buklod Kapayapaan’s peacebuilding efforts in very real terms. It undermines the message we bring to communities that choosing the path of peace, truth, and accountability remains the right and just course,” dugang sa grupo.
Sumala sa grupo nga gipili niini ang transpormasyon ug nagpahimangno nga ang kalinaw nga way hustisya ug pagpanubag dili molungtad, pinaagi sa pag-ingon, “We have chosen the path of transformation over armed struggle because we believe that peace is possible. But peace without justice and accountability is fragile and will, ultimately, be unsustainable.” (David Ezra Francisquete)