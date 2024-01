Pagdagsa sa mga isda naa na kaniadto

GITIN-AW sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources-Davao Region (BFAR-Davao Region) sa paghinabi sayo niining semahana nga dunay kasaysayan nga mga isda nidagsa sa baybayon sa Davao Region, ilabi na gyud sa Davao Occidental.

Kini dugang nagpasabot nga ang ikaupat nga sagunsong pagdagsang daghang mga gagmay'ng isda nga nailang lupoy sa baybayon sa Km. 11, DavSam Port, Sasa sa Davao City niadtong Miyerkules sa gabii, Enero 10, 2024 di maoy unang higayon nga gitaho.

“Base sa amoang assessment data, may sight of abundance ng tamban na naitala sa lugar ng Malalag at Santa Maria in Davao Occidental, more or less mga 300 kilos per vessel ang estimated catch record sa unloading area,” butyag ni Relly B. Garcia, officer-in-charge (OIC) regional director sa Bfar-Davao Region sa narekord nga paghinabi.

Busa nagpahimangno ang opisyal ngadto sa publiko nga direktang itaho ngadto sa hingtungdang mga ahensiya kung dunay ingon niini nga insidente.

“Pinapayohan po namin ang publiko na kung may unusual incident tulad nito, agad na makipag-ugnayan sa local government unit at Bfar [Davao Region],” awhag pa niya.

Kahinumdoman nga usa ka Girlie Saguban Dael nag-post og video sa Facebook nga nagpakita sa mga indibiduwal nga nanugpo sa mga gagmay'ng isda gamit ang ilang mga kamot.

Ang maong hitabo natigayon duha ka adlaw human nidagsa sab ang daghang mga isda sa baybayon sa Barangay Tinoto sa Maasim, Sarangani Province, Dominggo, Enero 7, 2024.

Human ang 48 oras niadtoang Enero 9, usa ka magnitude 6.7 nga linog nga dunay gilawmon nga 76 kilometros nitay-og sa Sarangani Island sa Davao Occidental, nga nakaaghat og mga tiyuriya nga mga isda nidagsang sa mabaw nga bahin sa dagat human makadeparal sa taliabot nga natural nga kalamidad.

Apan daghang mga eksperte naghiusa ug gisalikway ang maong teyuriya sa mga tawo ug nagkanayon nga ang pagdagsa sa daghang mga isda normal lang isip sensitibo ang mga isda itandi sa mga tawo.