'Paghikog' giutingkay sa DepEd

HUMAN sa giingong insidente sa “paghikog” nga naglambigit sa 12 anyos nga tinun-an sa San Isidro, Davao del Norte, gikanayon ni Department of Education-Davao Region (DepEd-Davao) spokesperson Jenielito Atillo nga ang ilang buhatan kasamtangan nga naghimo og lawom nga imbestigasyon aron nga madeterminar ang tinuod nga hinungdan sa kamatayon sa tinun-an.

Gisulti ni Atillo sa paghinabi sa dxDC RMN Davao sayo ning semanaha nga wala pa sila maka-establisar og bisan unsang ebidensiya kung ang tinun-an nagpakamatay sa kaugalingon tungod ba kay gikasab-an sa iyang magtutudlo, sukwahi sa mga taho sa publiko nga nikatag sa social media.

“I would like to urge the public not to conclude early. Ilabi na tong gitumbok nga reason sa pagpapakamatay kay gikasab-an sa teacher. That’s judging too early. Allow the department to conduct its effort to know the truth. And then don't judge the situation as if you are there. You are not there unya nag-judge ka. Dili dapat mag-conclude dayon ang katawhan,” pahayag niya.

Niadtong Sabado sa buntag, Nobyembre 16, 2024, ang Grade 7 nga tinun-an giila nga si Ejay nadiskobrehan nga nagpakamatay sa punoan sa lubi luyo sa ilang balay sa Purok 1, Barangay San Miguel.

Human nakit-an ang lawas ni Ejay, iyang 47 anyos nga inahan nga si Edith midala kaniya ngadto sa Davao Regional Medical Center sa San Isidro, kon diin gideklara siyang patay na.

Ang inahan nag-angkon nga sa wala pa ang insidente, iyang nadiskobre ang makaalarma nga mga mensahe sa selpon sa anak nga nagpadayag sa iyang kasubo sa nadawat nga di maayong mensahe gikan sa iyang magtutudlo.

Niadtong Biyernes, Nobyembre 15, ang magtutudlo nag-imbita sab sa ginikanan ni Ejay nga paadtuon sa eskuwelahan.

Kasamtangan, gikanayon ni Atillo nga bisan og way sinyales sa foul play, naghimo sila og doble nga paningkamot nga masulbad ang maong kaso samtang nakigkoordinar sa pulis ug intelligence agencies pinaagi sa autopsy report.

Kung ikaw o bisan kinsa nga imong nasayran nga nag-antus sa depresyon, palihug pangayo og tabang pinaagi sa support hotline kon diin sa Pilipinas, puwedeng makontak ang: 1553 (Luzon-wide, toll-free), 09663514518/09178998727 (Globe o TM), o 09086392672 (Smart, Sun, o TNT). (David Ezra Francisquete)