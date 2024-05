Paghulip sa mga pulis pahataga'g katin-awan

NIPALABANG ang Konseho sa Davao City og resolusyon isip suporta sa pahayag ni Davao City Mayor Sebastian "Baste" Duterte bahin sa paghulip sa 35 ka pulis sa Davao City Police Office (DCPO) Martes sa buntag, Mayo 28, 2024, sa Sangguniang Panlungsod.

Gikanayon ni Konsehala Luna Maria Dominique S. Acosta atol sa sesyon sa Konseho nga, “the City Council of Davao strongly supports the statement of City Mayor Duterte, especially his statement that such action contradicts the spirit of cooperation and mutual trust crucial for the effective governance and law enforcement.”

Si Acosta, kinsa tsirman sa komite sa peace and public safety ug proponente sa resolusyon, nagkanayon sa paghinabi sa mga tigbalita ang paghulip sa 35 ka pulis nagpapuypoy sa kadasig ug gahum sa DCPO.

Dugang pa niya nga duna kini kalabutan sa public safety sa dakbayan ug kinahanglan nga mahatagan og katin-awan.

Nanawagan sab siya og way pabor-pabor nga imbestigasyon.

Matud niya nga ang 35 ka mga gihulipan nga mga pulis dunay dakong impak sa kalinaw ug seguridad sa siyudad tungod kay usa niadtong gihulipan mao man ang city director, kinsa duha pa ka bulan nga nangatungdanan.

Giimbitahan sab sa Konseho ang Police Regional Office-Davao Region (PRO-Davao) ug ang Department of Interior and Local Government-Davao Region (DILG-Davao) sa sunod nga sesyon aron nga makahatag og katin-awan sa ilang desisyon sa paghulip sa 35 ka pulis.

Gikanayon ni Acosta nga ang katawhan sa Davao takos nga mahatagan og katin-awan kung nganong mga pulis gihulipan ug unsay basehan.

Nagtuo si Acosta nga matag usa nabalaka bahin sa kalit nga paghulip kanila.

Sa wala pa kini, si Maria Belen “Mabel” Sunga Acosta kalit sab nga gihulipan isip pangulo sa Mindanao Development Authority, ug si Senator Juan Miguel Zubiri gipalagpot sab isip Senate President.

Sumala niya nga kini nga mga hitabo “seem like a coordinated attack against the current administration or at least siding with the administration of the Duterte’s.”

Kahinumdoman nga apil sa 35 ka pulis nga gihulipan mao si City Director Police Colonel Richard Bad-ang, onse ka station police commanders ug deputies, ug ang 23 ka non-commissioned officers, epektibo niadtong Mayo 22, 2024.

Subay sa paghulip, duna say opisyal nga pahayag si Duterte ug nagkondena sa maong aksiyon ug gipatin-aw ang bahin sa Republic Act 6975, o labing nailhan isip ang Department of the Interior and Local Government Act of 1990, kon diin iyang gipahimug-atan ang responsabilidad sa Mayor sa pagmonitor sa PNP units nga naghimo sa ilang gimbuhaton apil na ang kaimportante sa hugot nga kolaborasyon tali sa LGU ug ang kaluwasan ug security unit sa ilang paghimo sa ilang operasyon alang sa epektibo nga pagpabilin sa kalinaw ug kaluwasan sa publiko sa Davao City. (RGP)