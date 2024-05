Pagka-relib sa 35 pulis gibarugan sa PRO-Davao

GIBARUGAN sa Police Regional Office (PRO) Davao Region nga ang pagka-relib sa 35 ka mga personahe sa Davao City Police Office (DCPO) sa ilang mga puwesto nagbase sa rekomendasyon sa Regional Internal Affairs Service 11 (RIAS) Davao.

Kini aron nga dili ma-impluwensiyahan ang ginahimong imbestigasyon may kalabutan sa anti-illegal operation niadtong Marso 23 hangtud Marso 26, 2024, nga gikamatay sa pito ka mga indibiduwal.

Hinuon, giseguro sa PRO-Davao nga mamahimong patas ug transparent ang ginahimong imbestigasyon, dungan sa pagpasalamat ngadto sa suporta nga gihatag sa City Government of Davao aron nga mapatuman ug mopatigbabaw ang kahapsay ug kalinaw.

Sa opisyal nga pamahayag sa PRO-Davao, giingon niini nga ilang giseguro nga anaa gayud ang pasalig ug ang pagsuporta sa balaod nga adunay integridad, tulubagon, ug transparency subay sa kasamtangan nga mga balaod, palisiya ug mga sumbanan samtang nagpadayon ang imbestigasyon sa kaso.

“This PRO remains committed in upholding the law with integrity, accountability, and transparency in accordance with the existing laws, policies and guidelines,” tipik sa pamahayag.

Ang PRO-Davao nagpasalamat sa suporta sa lokal nga kagamhanan sa Davao City diha sa pagpadayon sa lig-on nga panag-uban alang sa malungtarong kalinaw ug kahapsay ug kaluwasan sa publiko sa komunidad. (JPC)