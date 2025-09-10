Pagkakaplag sa 10 bloke sa marijuana padayong gisusi

KIDAPAWAN CITY -- Gibilin kilid sa sapa ang napulo ka bloke sa marijuana nga nakaplagan alas 4:00 sa kaadlawon, Miyerkules, Septyembre 10, 2025, sa siyudad.
Gibutyag ni Kidapawan City Chief of Police, Lieutenant Colonel Dominador Palgan Jr. nga sayo nga nagronda ang mga sakop sa Barangay Peacekeeping Action Team (BPAT) nga gipangulohan ni Kapitan Erwin Pamat sa Barangay Linangkob sa dakbayan.
Sumala pa nga nadani ang ilang pagtagad sa nasiplatan nga karton sa kili sa sapa nga giabandona nga dunay tatak J&T Express.
Giabrihan dayon sa mga sakop sa BPAT ang karton sa pagtuo nga fetus sa bata ang gilabay. Apan dako ang ilang kakurat gumikan kay napulo ka bloke sa marijuana ang sulod niini.
Gihulagway nga ang sapa duol lamang sa national highway apan ngiob ug layo sa kabalayan.
Abtik nga nitawag og mga pulis si Kapitan Pamat ug gitunol ang druga.
Sa pagsulat ning balita, kapulisan sa Kidapawan City Police Station padayon nga nag-imbestiga aron nga matumbok ang tag-iya sa druga.
Sa pikas bahin, "faulty electrical wirings" ang gilantaw sa Bureau of Fire and Protection (BFP) nga hinungdan sa pagkaugdaw sa balay sa principal alas 7:00 sa buntag, Septyembre 10, 2025, sa siyudad.
Ang balay gipanag-iyahan ni Rose Villarante, principal sa Puasinda Elementary School.
Sumala sa BFP-Kidapawan nga kalit lang nidilaab ang dakong sunog sa Puas Inda Barangay Amas, Kidapawan City.
Abtik nga nagresponde ang mga bombero apan ugdaw na ang balay sa dihang nahiabot sa lugar.
Nasayran nga bag-o lang nakalakaw ang pamilya Villarante paingon sa trabaho ug mga anak nga nagtungha.
Ugdaw ang tanang kagamitan sulod sa balay sa principal hinungdan nga nanawagan sila og tabang.
Sa kasamtangan ang BFP-Kidapawan, padayon nga nag-imbestiga sa pagkasunog sa balay ni Villarante. (Edgar E. Fuerzas)