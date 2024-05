Pagkaon og butete gidili

HUGOT nga nagpasidaan ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources-Davao Region (BFAR-Davao) bahin sa pagluto ug pagkaon sa “Butete” tungod kay moresulta kini ngadto sa hinanaling kamatayon.

Nigawas ang pahayag sa BFAR-Davao human nga lima ka miyembro sa pamilya sa Barangay Astorga, Sta. Cruz, Davao del Sur ang gihatud sa probinsiyal nga ospital human makasinati og kakapoy, pagkalipong, ug pagsuka human makakaon sa tulo ka kilo nga butete (pufferfish) sa ilang panihapon niadtong Mayo 20, 2024.

Samtang tanan nilang mga hayop apil mga manok namatay human sila gipakaon sab sa salin sa gikaon nilang butete.

Gipaalerto sa BFAR-Davao ang publiko bahin sa risgo sa pagkaon sa butete (gikan sa family of Tetraodontidae). Daghang matang sa butete nagbaton og isog nga "neurotoxin" nga gitawag og tetrodotoxin (TTX), nga moresulta ngadto sa kamatayon, sumala sa pahayag sa ahensiya.

Subay sa Section 67 of Republic Act No. 8550, nga giamendahan sa Republic Act 10654, ang Philippine Fisheries Code of 1998, nag-require sa pagmonitor ug regulasyon sa "fish and fishery/aquatic resource movement or trade", ug Article 10 of Republic Act (RA) No. 7394, the 1992 Consumer Act of the Philippines, nga nagdili sa pagbaligya sa merkado sa binsa unsang "injurious, unsafe, and dangerous products," apil apan wala gilimitahan nga "fishery goods or commodities", nagpagawas ang Department of Agriculture, pinaagi sa Bfar sa Fisheries Administrative Order (FAO) No. 249, s. 2014, "Pufferfish (butete) that has been processed and sold raw or fresh is prohibited."

Ang pagpamaligya ug pag-apud-apod sa butete isip pagkaon, hilaw man o presko, o giproseso, gidili gayud base sa mando.

Kung kinsa man ang masayran nga nagbaligya o nag-apud-apod sa butete sa bisan unsang porma, masinupakon multahan gikan P10,000 hangtud P100,000 ug prisohon sulod sa minimum nga duha ka bulan hangtud sa maximum nga usa ka tuig. (DEF)