Pagkawala sa 4 mananagat gikabalaka

GIKABALAK-AN karon ang kahimtang sa upat ka mananagat nga gikatahong "missing" sukad pa sa milabay’ng semana sa kadagatang sakop sa Governor Generoso (Govgen).
Ang mga nawala mga residente sa Barangay Nangan ug nagpangedaron og 28-anyos, 34, 48, ug 51.
Sumala sa impormasyon gikan sa Coast Guard Station - Davao Oriental, ulahing nakita ang mga mananagat niadtong Agosto 20, 2025, samtang nanagat sa kadagatan sa Manay, South Pacific Ocean.
Gamit nila ang usa ka pula nga motorbanca ug gilauman unta nga mobalik sila pagkahuman sa ilang panagat niadtong Agosto 25.
Apan hangtud Biyernes, Agusto 29, wala pa gyud sila makit-i o nakauli sa ilang panimalay nga maoy hinungdan sa kahadlok ug kabalaka sa ilang mga pamilya.
Wala pa sab klaro kon unsay hinungdan sa ilang pagkawagtang ug padayon pa ang imbestigasyon sa awtoridad.
Nanawagan na karon ang Coast Guard sa tanang mga mananagat ug lumulupyo sa mga kasikbit nga lugar nga ugaling makakita o makahatag og impormasyon kabahin sa nahitabong pagkawala, palihug ipahibalo dayon sa ilang buhatan pinaagi sa pagtawag sa 0966-837-0536.
Samtang, gibalik usab sa Coast Guard District Southeast Mindanao ang ilang pahimangno sa mga mananagat nga mag-amping pirmi, ilabi na kung adunay dagko nga balod o dili maayo nga kondisyon sa panahon, aron malikayan ang susamang mga insidente. (Jeepy P. Compio)