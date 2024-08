Pagpamaligya og ancestral lands sa Davao niubos

GiBUTYAG sa usa ka representante gikan sa National Commission on Indigenous Peoples-Davao Region (NCIP-Davao) nga ang ihap sa mga miyembro sa Indigenous Communities (ICs) kinsa namaligya og mga ancestral nga yuta nikubos dinhi sa rehiyon.

Gisulti ni Ariel Padaya, Community Affairs sa NCIP-Davao, kinsa nahinabi samtang gipahigayon ang AgriBiz Media Forum niadtong Martes sa buntag, Agosto 6, 2024 sa SM Lanang, nga base sa ilang monitoring ug pagpakatap og impormasyon, ang isyu sa mga lumad nga namaligya sa ilang luna niubos.

“Medyo na-rapant ang issue sa pagpamaligya pero sa pagkakaron atoa na gyud gi-execute labi na ang atoang regional advisory nga bawal ang pagpamaligya sa yuta,” butyag niya.

Gi-esplikar ni Padaya nga subay sa ilang pagsusi ug mga taho gikan sa lideres sa tribu, ang ihap sa mga ancestral lands nga gibaligya niubos. Dugang sulti niini nga kasagaran sa kaso, mga indibiduwal nga namaligya og luna dili gikan sa lugar.

Sumala niya nga ang ilang pagpakig-koordinar uban sa tirbal leaders nagpadayona alang sa dugang pagpakubos sa ihap sa mga kaso.

Matud niya nga sa Davao Region, ang Marilog District maoy usa sa mga lugar nga dunay taas nga "rate of ancestral land sales", apan dunay ubang mga kaso sa laing rehiyon, di kaayo kusog sama sa Marilog.

“Mao na amoang panawagan karon na kining bawal gyud ang pagpamaligya ug naa siyay kaakibat na sanction, penalty, ug bisan pa imprisonment base sa atoang IPRA,” dugang pagtin-aw niya.

Ubos sa Republic Act (RA) No. 8371, labing nailhan isip “The Indigenous Peoples Rights Act of 1997,” gidili ang pagbaligya og ancestral lands ngadto sa mga di mga miyembro sa IC.

Ang Section 72 sa RA 8371 nagkanayon nga kadtong makasupak sa mga probisyones sa akta silotan subay sa customary laws sa ICCs/IPs, basta ang silot di "cruel, degrading, or inhumane, and neither the death penalty nor excessive fines" mahimo kining ipatuman.

Kahinumdoman nga gipasibaw ni Indigenous Peoples Mandatory Representative (IPMR) sa City Council of Davao, Datu Rody Mande, ang nisiaw nga pagpamalit ug pagbaligya sa ancestral domains sa Marilog District niadtong 2022. (RGP)