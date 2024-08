Pagpamaligya og P1.4-M shabu napornada

DAKPAN sa Davao City Police Office (DCPO) ang duha ka mga high value individual (HVI) kinsa nakuhaan og mokantidad P1,432,620 sa gituohang shabu atol sa gihimo nga buy-bust sa Buhangin Police Station.

Sumala sa Buhangin Police nga dugay na nilang gipanid-an ang ilegal nga lihok sa dinakpan nga si alyas Kuya, 33-anyos, top 8 regional level, ug residente sa Block 1, Purok 1, Danipas, Labisma, Bislig City, Surigao del Sur ug ang usa ka alyas Neste, 42-anyos, top 6 sa HVI, cashier, ug residente sa Barangay Uyaan Madamiba, Lanao del Sur.

Nadakpan ang mga suspek ala 1:07 sa buntag, Martes, Agosto 20, 2024 sa Emily Homes Gate 2, duol sa gasoline station, Barangay Cabantian, Davao City.

Dihang nagpositibo nga mobaligya ang mga suspek, gilayong gihimo ang buy-bust ug giposasan sila pagtunol sa edidensiya.

Mga sinako nga pakite sa gituohang shabu, marked money ug ang mga drug paraphernalia lakip na usa ka calibre .38 nga revolver ang narekober sa mga pulis sa posisyon sa mga dinakpan.

Kasong pasupak sa Republic Act 9165 kun Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ug ang RA 10591 o kalapasan labot sa Firearms and Ammunition ang atubangon sa mga dinakpan sa korte.

Kabahin niini, gipasalig sa Davao City Police Office sa pagpanguna ni City Director PCol Hansel M. Marantan, nga padayon ang ilang way puas nga pagpalig-on sa kampanya kontra sa ilegal nga druga kon diin magtutok niadtong nalambigit sa pagpayuhot niini aron ampingan ang kinabuhi sa mga inosente ug "vulnerable."

Ang pagkasikop sa mga nahisgutan ug pagkasakmit sa maong dakong kantidad sa shabu gikonsiderang dakong kalampusan sa kampanya batok niini.

Ang maong kalampusan nagpahimug-at sa lig-ong dedikasyon sa DCPO ngadto sa ilang kampanya.

Samtang giawhag sab ang publiko nga magpadayon sa pagsuporta sa operasyon sa kapulisan pinaagi sa paghatag og bisan unsang impormasyon nga makatabang sa pagdakop sa mga tigpahuyot sa gidiling ilegal nga druga.

“Davao City Police Office (DCPO) is committed to serving with utmost sincerity and dedication to ensure the safety and security of the city,” matud pa sa suwat-pahayag sa DCPO. (JPC, uban sa taho ni Wenz G. Mendoza)