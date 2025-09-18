Pagpamuhag sa pulis sa drug pushers way kibra

WALA’Y hunong ang kapulisan sa Davao City Police Office (DCPO) sa pagpuhag sa mga giingong drug pushers nga padayong naninda og gidiling druga sulod sa siyudad sa Davao.
Kini human nga nasikop sa buy-bust operation sa kapulisan sa Sta. Ana Police Station Drug Enforcement Unit ang duha ka indibiduwal nga giilang sila si Mary Grace alyas Madam, 43-anyos, ug si Jhasper alyas Andoy, 31-anyos, tungod sa kalapasan sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
Naposasan ang duruha pasado alas 3 sa kaadlawon, Septyembre 18, 2025, sa Purok 8-A, Block 50, Riverbed, Barangay 21-C, Davao City.
Ang operasyon gihimo ubos sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) nga adunay Control 12-00-09182025-001.
Sa operasyon, nakumpiska sa kapulisan ang usa ka pakite nga gigamit isip “object of sale” ug upat ka pakite sa gituohang shabu. Narekober usab ang usa ka cellphone, usa ka genuine Php1,000 bill nga adunay serial number DR072447 nga gigamit isip buy-bust money, ug usa ka pitaka.
Gibanabana nga anaa sa 99 gramos ang gibug-aton sa nakumpiskang ilegal nga druga nga ang standard drug price niabot og P673,200. Mga ebidensiya gilista ug giimbentaryo mismo sa lugar sa operasyon.
Sumala sa kapulisan, gilatid ug gihubad sa binisaya nga pinulongan ang ilang katungod konstitusyonal aron masabtan dayon sa duha ka suspetsado.
Human niini, gipasakaan sila og kaso samtang napabilin karon sa kustodiya sa Sta. Ana Police Station. (Jeepy P. Compio)