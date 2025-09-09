Pagpatay sa Islamic preacher giimbestigahan

COTABATO CITY -- Nakaplagan na ang patay nga lawas sa Islamic preacher alas 2:00 sa hapon, Lunes, Septyembre 8, 2025, sa Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte Province.
Giila ang biktima nga si Ustadz Abu Saded Landasan, principal sa Madrasatul Alnor Al-Islamie sa Purok 7, Sitio Salinangan, Barangay Lawili, Aleosan, Cotabato Province.
Gibutyag ni Maguindanao del Norte Police Provincial Office (MDNPPO) Director Colonel Eleuterio Ricardo Jr. nga nakaplagan ang patay nga lawas ni Landasan sa daplin sa kalsada sa Sitio Linamunan, Barangay Taviran, Datu Odin Sinsuat.
Gihulagway nga gigapos ang duha ka kamot niini nga dunay mga samad dinunggaban ug pinusilan nga maoy hinungdan sa iyang kamatayon.
Dako ang pagtuo ni DOS Chief of Police, Lieutenant Colonel Esmael Madin, nga gilabay lang ang patay nga lawas sa biktima sa naasoy nga dapit.
Gikanayon sa pamilya nga nagpaayo lamang og motor ang biktima sa Barangay New Panay, Aleosan apan wala na makauli.
Gihingusgan karon sa kapulisan sa Datu Odin Sinsuat ug Aleosan Municipal Police Station ang imbestigasyon sa kamatayon sa biktima.
Sa pikas bahin, patay ang duha ka motornapper nga nanukol sa mga pulis alas 11:00 sa gabii, Lunes sa siyudad sa Tacurong, Sultan Kudarat Province.
Giila ang mga suspek nga sila alyas Mindo ug alyas Saper, mga molupyo sa Maguindanao del Sur Province.
Sumala kang Sultan Kudarat Police Provincial Office (SKPPO) director, Colonel Bernard Lao, nga nakadawat og tawag ang mga pulis bahin sa motorsiklo nga gikawat sa Purok Liwliwa, Barangay San Emmanuel, Tacurong City.
Gitionan og pusil ang tag-iya sa Bajaj Kasawaki, CT 100, dungan ipsot paingon sa Doña Alicia Avenue sa dakbayan.
Abtik nga nilusad og pursuit operation ang Tacurong City Police Station ug nasiplatan ang mga suspek sa Barangay Buenaflor sa maon siyudad.
Apan imbis nga mosurender gipabuthan sa mga suspek ang mga pulis nga abtik nga nibalos.
Nadala pa sa balay tambalanan ang duha ka suspek apan gideklara sila sa mga doktor nga dead on arrival.
Narekober sa posisyon gikan sa mga suspek ang usa ka kalibre .45 nga pistol, 9mm pistol, mga bala, magazines, ug kinawat nila nga motorsiklo.
Gipalig-on pa sa Tacurong City PNP ang operasyon batok sa mga kriminal sa siyudad. (Edgar E. Fuerzas)