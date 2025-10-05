Pagpatay sa magsuon gipanubayan sa pulis

DUMOT sa pamilya ang gilantaw sa mga awtoridad nga motibo sa pagpamanhig patay sa magsuon alas 10:30 sa buntag, Sabado, Oktubre 4, 2025, sa Cotabato City.
Giila ang mga napatay nga sila Prince Mohadz Rafsanjanie Matanog, Sangguniang Kabataan chairman sa Barangay Poblacion 5, Cotabato City ug iyang igsuon nga si Muamar Salvador Matanog.
Naangol sab ang usa ka pulis nga si Patrolman Norsaiden Laguiali nga nagresponde human gipusil sab sa mga suspetsado nga naigo sa iyang paa.
Gibutyag ni Cotabato City Police Office (CCPO) Director, Police Colonel Jibin Bongcayao, nga sakay ang magsuong Matanog sa kolor pula nga Toyota Raize nga dunay plaka NFJ-8206 sa Jose Lim Street sa kanto sa Sinsuat Avenue, duol lang sa Police Station 1 sa CCPO gikan sa ilang balay paingon sa dakong mall.
Apan kalit lang nibutho ang mga suspek daplin sa kalsada ug girakrakan ang magsuon gamit ang kalibre .45 nga pistola ug baby armalite rifle.
Nakahimo pa sa pagpadagan si Muamar sa iyang gimaneho nga sakyanan palayo sa ambush site bisan samaron na.
Abtik sab nga nagresponde ang mga pulis apan sila sab gipabuthan sa mga suspetsado nga nagsakay og duha ka motorsiklo.
Gisapupo ang mga biktima sa mga pulis ug gidala ngadto sa Cotabato Regional and Medical Center apan pulos nabugtoan sa kinabuhi.
Gipalawman pa sa kapulisan sa Cotabato City ang imbestigasyon sa pagpamanhig sa mga biktima. (Edgar E. Fuerzas)