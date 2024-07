Pagrelib sa 19 commanders tanghaga

DAKONG tanghaga sa mga netizens labi na sa taga Davao City human nga gipang-relib ang 19 ka mga station commanders sa Davao City Police Office (DCPO) kagahapon, Lunes, Hulyo 8, 2024.

Kadaghanan sa mga netizens miingon nga kabahin kuno kini sa kolor sa politika, butang nga dili na angay matingala ang mga taga Davao.

“Color of the politics here in Davao, (hashtag) #lubadNaAngKolor,” ingon sa netizen nga si P**y E*****l.

Naa sab miingon nga kabahin kini sa gianunsyo nga war on drugs sa Davao City nga daan nang giingon ni Davao City Mayor Sebastian Duterte.

“Parte ni sa war on drugs ba, giilisdan ang mga head sa stations para sa admin tanan ang mga pulis? Ambot na lang Pilipinas, giinitan gyud ninyo ang Davao?” sa netizen nga si S****** G****r.

Sumala ni Police Regional Office (PRO) Davao Region spokesperson Police Major Catherine Dela Rey nga kabahin kini sa trabaho sa Regional Director nga mo-assign ug mo-reassign og mga officers.

Gikompirma ni Major Dela Rey ang nahitabo kagahapon, diin atol sa regular nga conference sa DCPO, gianunsyo ang mando subay sa pagpagula sa duha ka panid sa papel nga anaa ang pangalan sa mga station commanders.

“Confirmed nga na-relieved ang 19 station commanders/OIC of the 19 police stations of DCPO,” pagkompirma ni Major Dela Rey.

Giingon sab sa opisyal nga ang mga gibakante nga mga istasyon dunay modala nga mga officers gikan sa Police Provincial Offices ug sa Regional Headquarters sa PRO-11.

“They were replaced by officers from Police Provincial Offices and RHQ of PRO 11,” ingon ni Major Dela Rey.

Dugang ni Major Dela Rey nga kabahin kini sa movement nga parte sa duty sa Regional Director ang pag-assign ug ang pag reassign sa mga officers.

“This move is part of the duty/work of the Regional Director to assign/reassign officers,” ingon ni Major Dela Rey diin usa sa mga tahas sa bag-ong director sa PRO-Davao Region Police Brigadier General Nicolas D. Torre III.

Pinaagi sa Special Orders Number PRO11-SO-RA-2024-2277-2278 nga gipagawas sa PRO-Davao Region, Lunes, Hulyo 8, 2024, ang mga pangalan sa 19 ka mga bag-ong station commanders mao sila Police Major Richeen Lagnayo sa Sta Ana Police Station 1; Police Major Emmanuel Manlatican sa San Pedro Police Station 2; Police Major Genesis Oriel sa Talomo Police Station 3; Police Major Marcille Manzano sa Sasa Police Station 4; ug Police Captain Pio Torrecampo sa Buhangin Police Station 5.

Sa Bunawan Police Station 6 mao si Police Major Ian James Acal; Police Major Janus Lumbaya Macli-ing sa Paquibato Police Station 7; Police Major Sheryl Bautista sa Toril Police Station 8; Police Major Vincent Ignacio Follante sa Tugbok Police Station 9; ug Police Major Leo Arvin Alce sa Calinan Police Station 10.

Ang han-ay sa ika-onse nga police station nga mao ang Baguio Police Station 11 mao si Police Major Lesandro Bernardo; Police Major Renante Aritalia sa Marilog Police Station 12; Police Major Rejie Torrita sa Mandug Police Station 13; ug Police Major Butch Kevin Rapiz sa Ecoland Police Station 15.

Si Police Major Elfren Barredo gibutang sa Maa Police Station 16; Police Major Jethro Joy Salanap sa Bajada Police Station 18; Police Major Leif Quililan sa Catigan Police Station 19; ug si Police Major Lisandro Bernado sa Los Amigos Police Station 20.

Ang DCPO pinaagi sa tigpamaba nga si Police Captain Hazel Tuazon nagsulti nga wala pa'y gitugtan nga mohatag og pamahayag labot niini, sanglit ang PRO-Davao ang unang mohatag og impormasyon sa maong pagpang-relib.

Kahinumdoman nga una nang gi-relib sa puwesto ang 11 ka mga opisyal sa mga nagkalain-laing police stations sa DCPO niadtong Mayo 22, 2024 samtang nagpadayon ang imbestigasyon sa anti-illegal drug operations nga gikamatay sa mga suspek human nga giingong nanukol atol sa operasyon. (Jeepy P. Compio)