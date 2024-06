Pagsaka sa singil sa kuryente ipa-esplikar

GUMIKAN kay gipahibalo sa Davao Light and Power Company (DLPC) nga mopataas sila og singil sa kuryente, giimbitar sila sa 20th City Council sa Sangguniang Panlungsod sa Davao sa sunod nga regular session aron ipasabot ang pagsaka sa singil sa kuryente.

Si Konsehal Louie John J. Bonguyan namahayag sa pakighinabi sa mga media kagahapon, Martes sa buntag, Hunyo 18, 2024, nga ilang giimbitar ang DLPC sa sunod nga regular session tungod kay gusto nila og katin-awan sa pagsaka sa singil sa kuryente ug kanus-a sila mopahamtang niini sa mga konsumante.

“We like for them to be here in the council para i-explain sa atoa ngano gasaka ang atoang kuryente para pod makabalo ang atoang fellow Dabawenyos kita baya kay very dependent sa ilaha,” ingon ni Councilor Bonguyan.

Si Bonguyan, kinsa maoy chairman sa Committee on Energy and Water sa konseho, nipadayag nga gusto sa konseho nga masabtan ang mga rason luyo sa pagsaka sa rate ug ang timeline niini.

Dugang pa niya nga ang power utility company miangkon nga ang pagsaka tungod sa El Niño phenomenon; bisan pa niana, adunay mga ulan gikan sa Enero ngadto sa Pebrero, ug ang hulaw nagsugod sa Marso ug nagpadayon hangtud sa Mayo.

Ang konsehal nipadayag og paglaum nga mahatagan og katin-awan sa DLPC ang pagsaka sa singil sa kuryente tungod kay daghang mga Dabawenyo ang nipahibawo diha sa social media bahin sa kalainan sa ilang bayranan sa kuryente kon itandi sa miaging mga buwan.

Gihatagan og gibug-aton ni Bonguyan nga bisan ang gamay nga kalainan, sama sa usa ka sentimo o piso, mahimong adunay dakong epekto sa mga adunay taas nga konsumo sa kuryente.

Kaniadto, si Fermin Edillion, head sa Reputation Enhancement Department sa DLPC, mipahibalo niadtong Hunyo 14, 2024, nga adunay umaabot nga pagtaas sa rate sa kuryente alang sa Hunyo tungod sa El Niño phenomenon nga nakaapekto sa mga hydro plants ug taas nga presyo gikan sa Wholesale Electricity Spot Market (WESM).

Ang opisyal miingon nga ang eksaktong mga bayranan makompirma sa kompaniya karong semanaha ug mapakita na sa bill sa Hunyo 15. (JPC, RGP)