Pagsalig sa proseso's kalinaw nawagtang

COTABATO CITY -- Hugot nga gikondena sa Bangsamoro Youth for Moral Governance si Office of the Presidential Adviser on Peace, Reconciliation and Unity (Opapru) Secretary Carlito Galvez Jr.
Kini tungod sa giingong "doublespeak" ug manipulasyon nga nakaingon sa pagkawala sa pagsalig sa proseso sa kalinaw.
Matud sa grupo, ang pagkawala sa mayorya sa Moro Islamic Liberation Front sa Bangsamoro Transition Authority (BTA) usa ka klarong pag-atake sa kasabutan sa kalinaw.
Dugang pa nila nga ang gobyerno napakyas sa pagtuman sa socio-economic packages alang sa liboan ka decommissioned combatants.
Tungod niini, nanawagan sab ang kabatan-onang Moro nga adunay tulubagon ugang hinanaling pagluwat ni Galvez.
Gawas kang Galvez, gipaluwat sab nila si Special Assistant Antonio Lagdameo Jr. isip kinakubsan nga lakang aron mabalik ang pagsalig sa proseso.
Kahinumdoman nga una nang gisupende ni MILF Chairman Murad Ebrahim ang decommissioning process ngadto sa gobyerno gumikan sa dili maayo nga pag-implementar sa kasabutan sa kalinaw. (Edgar E. Fuerzas)