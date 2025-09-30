Pagsibog sa bugnong lugaynon gialkontra

COTABATO CITY -- Kusganong gisupak sa United Bangsamoro Justice Party (UBJP) ang plano sa Commission on Elections (Comelec) nga i-postpone ang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (Barmm) nga gitakda sa Oktubre 13, 2025.
Gihatagan og gibug-aton sa partido nga ang balaod klaro nga nag-ingon nga ang mga seryuso nga hinungdan lamang sama sa terorismo, kagubot o pagkawala sa mga gamit sa eleksiyon ang mahimong basehan sa pagsibog sa bugnong lugaynon.
Apan kini limitado lamang sa mga barangay, siyudad, o probinsiya, ug dili ang tibuok nga rehiyon.
Gisaway usab sa UBJP ang paggamit sa Comelec og “force majeure” isip rason ug gipangatarungan sa UBJP nga temporaryo lang ang nahitabong mga pagbaha sa pipila ka mga dapit sa rehiyon ug wala masakop ang tibuok Barmm.
Giklaro ni UBJP president ug MILF Chairman Ahod "Al Haj Murad” Ebrahim nga ang eleksiyon maoy katungdanan ug katungod sa Bangsamoro.
Giingong dakong kalapasan kasabutan sa kalinaw ug sa kaugalingong determinasyon sa katawhan sa Barmm ang pagkansela sa 1st Parliamentary Election. (Edgar E. Fuerzas)