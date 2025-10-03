Pagsibog sa piniliay girespeto

GIRESPETO ug gidawat sa Bangsamoro Government ang desisyon sa Korte Suprema nga nagdeklarar sa Bangsamoro Autonomy Act 77 nga "unconstitutional" ug ang Bangsamoro Autonomy Act 58 nga dili balido.
Tungod niini, ang unang eleksiyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (Barmm) isibog gikan sa Oktubre 13, 2025 ngadto sa bag-ong petsa nga dili molapas sa Marso 31, 2026.
Matud ni Barmm Chief Minister Abdulraof Macacua nga usa ka bag-ong balaod alang sa pag-redistricting nga ipatuman dayon aron nga maseguro ang makahuluganon nga representasyon, patas nga kalamboan, ug lig-on nga pundasyon sa Konstitusyon.
Bisan gikasubo ni Macacua ang pagkalangay sa makasaysayanong piniliay apan niingon nga usa usab ka higayon kini aron mapalig-on pa ang demokratikong proseso ug maseguro nga ang unang piniliay sa Bangsamoro hingpit nga nahisubay sa balaod ug sa Konstitusyon.
Nanawagan si Macacua sa tanang kauban, hingtundan, ug sa katawhang Bangsamoro nga magpabiling maghiusa ug lig-on.
Giawhag niini ang tanan sa pagseguro nga ang unang parliamentary nga eleksiyon gibase sa lig-on nga legal nga pundasyon isip lakang padulong sa malungtarong kalinaw, kaligdong, ug mas lig-on nga Bangsamoro.
Kahinumdoman nga ang Korte Suprema nag-oktaba sa gitakdang parliamentary elections sa Barmm sa Oktubre 13.
“There can be no Barmm elections on October 13, 2025, because of the lack of a valid district law,” matud sa Supreme Court, pinaagi sa tigpamaba nga si Atty. Camille Ting.
Dugang pa niini nga ang “a new and valid districting law must be passed consistent with the Bangsamoro organic Law, national Laws, and the Constitution.”
Ang BAA 77, o ang Bangsamoro Parliamentary Redistricting Act of 2025, mao ang balaod nga subling magpanagwag sa pito ka mga lingkuranan nga orihinal nga gitagana ngadto sa Sulu. (Edgar E. Fuerzas)