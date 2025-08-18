Pagtrabaho sa garahe sa DC Bus padayon

ANG konstraksiyon nagapadayon alang sa P5.5 milyon nga garahe nga maoy pahimutangan sa mga bag-ong bus sa Davao City Interim Bus Systems (DC Bus).
Ang garahe nahimutang sa Davao City Overland Transport Terminal (DCOTT) sa Ecoland.
Nagpalit ang City Government of Davao og 10 ka yunit sa ubos og salog nga Yutong nga bus, nga gitakdang moabot sa Septyembre karong tuiga. Ang bag-ong garahe gilauman nga mahuman sa Oktubre karong tuiga.
“Earliest September or October (2025) mapadagan na gyud ang napulo ka bus,” butyag ni DC Bus manager ug kasamtangang Assistant City Administrator lawyer Dwight Tristan Domingo atol sa paghinabi kaniya sa mga tigbalita sayo niini.
Ang pasilidad sa garahe dunay advanced operations control center (OCC) uban ang "fleet monitoring, real-time data tracking, and inter-agency linkages", uban ang kompleto nga bus operations ug maintenance nga mga pasilidad, sama sa digital vehicle inspection system (DVIS), 24/7 perimeter CCTV surveillance, spare parts ug tools storage, ug dedicated service bays.
Ang modernong garahe mokomplemento sa 12-meter buses, nga hitsas sa Global Positioning System (GPS), bike racks, CCTVs, ug monitors with buzzers. Kini nga mga bus maghatag og libreng sakay ngadto sa Dabawenyos, ilabi na gyud sa peak hours.
Matud ni Domingo nga ang DC Bus mag-andam sa siyudad alang sa hingpit nga implementasyon sa P73.4 bilyon nga High Priority Bus System, nga maglambigit og dugang og kapin 1,000 nga sama nga low-floor buses nga managan sa 29 ka ruta sulod sa Davao City nga dunay gilay-on nga 672 kilometros.
Atol sa pagbisita sa Davao City niadtong Hulyo 24, gisulti ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon nga gimando ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa DOTr nga paspasan ang HPBS ug pag-implementar niini sa katapusan sa iyang termino. (PR)