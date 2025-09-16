Pakisayran katikaran sa panahon

DAVAO DEL SUR -- Namalik na lang ang daghang motorista human nga na-stranded ang mga sakyanan tungod sa pag-overflow sa tubig-baha sa kalsada sa Barangay Lower Bala, Magsaysay, Davao del Sur, adlaw'ng Lunes, Septyembre 15, 2025.
Ang kusog nga ulan nagpadayon sa pipila ka bahin sa probinsiya nga nagresulta sa pagtaas sa tubig sa mga suba ug kanal.
Ang baha sa Magsaysay dunay nakalas nga kinabuhi diin nailhang usa ka negusyante human nga naanod sa kusog nga baha sa Barangay Kanapulo.
Sumala sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa), sugod kagahapon Septyembre 16, 2025, adunay impluwensiya sa Intertropical Convergence Zone (ITCZ) nga nagdala og daghang pag-ulan sa Mindanao lakip na ang Davao Region diin ang kahimtang sa kadagatan gilauman nga anaa sa baluron ug dunay kasarangan nga hangin busa gipasidan-an ang mga gagmay’ng sakayan sa pag-amping sa paglawig.
Nitaas sab ang tubig-baha sa Caños River sa Digos City diin ang tubig mopadulong kini sa dagat sa Biao, Barangay Cogon. Gipasidan-an ang komunidad sa maong lugar nga magmatngon tungod sa posibleng overflow o ang pag-awas sa tubig.
Gipahimangnoan usab sa Pagasa ang katawhan nga likayan ang pagpuyo duol sa kanal, sapa ug ubos nga bahin sa baryo tungod sa peligro sa flash flood ug landslide. Ang lokal nga kapulisan ug barangay tanod gipakatag aron mag-monitor sa sitwasiyon ug motabang sa mga apektadong motorista.
Samtang nagpadayon ang lokal nga panggamhanan sa pagbutang og mga warning sign ug pagpahimangno sa mga residente aron malikayan ang danyos ug disgrasya.
Gihangyo usab ang publiko nga mag-andam og emergency kit ug magbantay sa mga update sa panahon gikan sa Pagasa ug sa mga disaster offices sa mga lokalidad sa Davao Region. (Jeepy P. Compio)