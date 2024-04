Pampatul-id sa buhok, makadaut sa kidney?

DEAR Dr. Fritz,

Mangutana lang unta ko kung tinood ba ang akong nadunggan nga ang pangpastraight sa buhok maoy hinungdan sa pagpalya sa renyon (kidney).

Naguol man gud ko kay sige baya ko ug pang pa straight sa akong buhok.

Daghang salamat sa imong pagtubag. More power.

Ava Mara

***

Dear Ava Mara,

Ang pag gamit og mga produkto nga pang pa straight sa buhok nga adunay glyoxylic acid nahilambigit sa risgo sa pagpalya sa renyon tungod sa pagtipun og sa calcium oxalate crystals sa renyon.

Ang obserbasyon nahimo sa team sa mga nagtuon didto sa Pransya nga ni testing niining gisuspetsahan nga produkto sa mga kahayupan.

Ang maong produkto gi suspetsahan nga maoy hinungdan sa pipila ka episodes sa kadaot sa renyon sa mga batan on nga mga kababainhan.

Ngani sa pagtuon sa mga ilaga, nasuta nga ni ugmad kini sila ug grabe nga pagpalya sa renyon human sa 24 ka oras sa pagpahid sa cream sa pang pa tul id sa buhok. Ang mga sampol nagpakita ug presensya sa calcium oxalate crystals diha sa renyon.

Tungod sa potensyal nga makadaot kini sa renyon pinaagi sa pagpahid, ang mga produkto nga aduna niining glyoxylic acid kinahanglan nga likayan ug kuhaon sa mercado. Mao kini ang suhestyon sa mga mga nagtuon nga ilang gipamantala sa The New England Journal of Medicine.

Ang Glyoxylic acid bag o hay lamang nga gipa ila ila diha sa mga piho nga produkto sa pang pa gwapa, susama sa shampoo, styling lotion, ug mga produkto sa pang patul id sa buhok, nga kasagaran, isip hulip sa formaldehyde, nga maka iritar ug posible nga mao usab ang hinungdan sa kanser.

Ang Glyoxylic acid gi dayig kini sa iyang kalidad nga makapa hamloy usab sa buho.

Apan, gina sugyot nga likayan gayud kini nga mo dikit sa bagol bagol.

Ang mga kaso sa komplikasyon sa renyon mamahimo nga dili dayon masuta ug maghilom hilom lang kini.

Ang mga sinyales nga angay nga kabalak an mao ang pagka iritar sa bagol bagol nga gi ubanan sa pagsuka suka human sa pag bisita sa parlor.

Mao nga bantay bantay gyud. Good luck!

Dr. Fritz

