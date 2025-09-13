Panagbikil sulod sa MILF gisalikway

COTABATO CITY -- Giklaro ni Moro Islamic Liberation Front (MILF) Chairman Alhaj Murad Ebrahim nga walay internal conflict sulod sa ilang organisasyon.
Gipasalig niya nga ang suspension order batok sa pipila ka commanders sa Bangsamoro Islamic Armed Forces (BIAF) nagpabiling epektibo.
Matud ni Ebrahim nga ang pagpahamtang og suspensiyon kabahin lang sa normal nga proseso sulod sa MILF ug dili angay hubaron nga panagbangi sulod sa organisasyon.
Iyang gipasabot nga ang pamunoan nipagawas og direktiba nga nagdili sa mga kumander sa pagtambong sa mga panagpulong sa Manila.
Kini dunay kalabutan sa impormasyon nga si Office of the Presidential Adviser on Peace, Reconciliation, and Unity (OPAPRU) Secretary Carlito Galvez Jr. buot nga makig-istorya sa mga kumander sa MILF.
Kahinumdoman nga siyam ka MILF-BIAF Base commander ang gipaubos sa indefinite suspension human giingong nakalapas sa unod sa Memorandum Order No.037 o ang Directive Prohibiting Attendance and Participation in National Government/OPAPRU Unilateral Normalization Activities Without Prior Approval and Authority.
Apan nasayran sa Central Committee sa MILF nga ang pagbisita sa pipila ka mga kumander sa Manila gitugotan ni BIAF Chief of Staff Sammy Almansoor Gambar.
Tungod niini, nagtukod og grupo ang Central Committee sa MILF aron tutukan ang imbestigasyon ug matino kon duna ba'y tinuod nga kalapasan sa maong direktiba.
Gitataw ni Ebrahim nga pabiling epektibo ang suspensiyon apan kung mapamatud-an nga walay nalapas nga mando ang mga commander, posibleng libkason ang suspension order. (Edgar E. Fuerzas)