Parada Dabawenyo “very successful” — event organizer

MALAMPUSON ang Parada Dabawenyo, Marso 17, 2024 kini sumala sa organizer sa kaugdahan.

Si Harold Quibete, event organizer sa Parada Dabawenyo, niingon sa usa ka interbyu sa mga tigbalita nga bisan pa man og ulahi ang pipila sa mga partisipante, “okay” ang dagan sa parada.

“Daghan gyud kaayo ang naabot ug late maong wala na nagkadima-o ang atoang roster of parade and order. Nevertheless, we are very very happy kay maski pang na late sila na singit namo gracefully, wala nadaot ang programa,” sumala ni Quibete.

Gipadayag ni Quibete nga kuwang sila sa oras tungod kay gigamit ang venue sa miaging adlaw, ug dugay ang turnover, “It was very successful Araw ng Dabaw and Parada Dabawenyo.”

Samtang, si Davao City Mayor Sebastian ‘Baste’ Duterte niingon sa iyang pakigpulong nga ang parada nagpakita sa pagkadaiya, kahapsay, ug disiplina nga maoy garbo sa mga Dabawenyo. Dugang pa niya nga mao kini ang hinungdan nga nagpabiling lig-on ang siyudad, bisan unsa pa ang hagit nga giatubang niini.

Si Bise Presidente ug Education Secretary Sara Duterte nagpasalamat sa matag Dabawenyo sa pagsuporta sa lokal nga panggamhanan sa Davao ug giawhag ang tanan nga magpabiling magkahiusa aron makab-ot sa siyudad ang kalinaw ug kauswagan.

Mitambong usab sa Parada Dabawenyo si Kongresista Paolo ‘Pulong’ Duterte uban ni Vice Mayor Melchor Quitain Jr., mga konsehal, ug mga department heads sa dakbayan.

Mokabat sa 353 ka sumasalmot nga grupo ang miduyog sa parada, nga naglakip sa mga opisina sa gobyerno, tanang tulo ka district councilors' offices, educational institutions, kompanya, consulate offices, civic groups, sororities and fraternities, bicycle, bike, ug e-bike groups, ug floats.