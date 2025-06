Pasagad pag-aresto wa gitugot

GIPASALIG sa kapulisan gikan sa Police Regional Office-Davao Region (PRO-Davao) ug Davao City Police Office (DCPO) sa publiko niadtong Miyerkules, Hunyo 11, 2025, nga tanang "warrantless arrests" nga ilusad sa rehiyon istriktong mosunod sa legal nga paagi, bisan sa mga kabalaka nga naglimin sa kamandoan gikan sa bag-ong natudlo nga si Philippine National Police (PNP) Chief General Nicolas Torre III.

Atol sa Davao Peace and Security Press Corps, gitin-aw ni PRO-Davao spokesperson Major Catherine Dela Rey nga ang kamandoan ni Torre nga nagpakusog sa paningkamot sa pagpang-aresto wala magtugot sa pasagad nga pagdakop. Inay, iyang giesplikar nga ang maong aksiyon ilawom sa balaod ug mahimo lang maaplay sa mga espisipiko nga sitwasiyon nga nakober na sa legal nga mga probisyones.

Dugang ni Dela Rey, nga kinahanglan nga masabtan sa publiko nga ang "warrantless arrests" di na bag-o nga gahum nga gitugot ngadto sa pulis, apan usa ka lehitimo nga mekanismo nga dugay nang anaa. Kini naglakip sa mga higayon kung ang krimen nasaksihan sa dihang nahitabo, sa dihang ang krimen bag-o ra gyud nga nahimo ug ang suspek daling gilutos, o kung ang tawo ni-eskapo gikan sa maangayon nga pagkustodiya. Mga sibilyan, dugang pa niya, duna say katungod nga mo-aresto nga walay warrant kung personal nga nakasaksi sa krimen nga gihimo.

Iyang gipahimug-atan nga ang pulis nakasabot sa "legal constraints and potential consequences" kung ang saktong paagi wala masunod. Iyang gitumbok nga ang law enforcement operations kanunay nga gipailawom sa pagsusi sa oversight bodies sama sa Commission on Human Rights and the National Police Commission (Napolcom), ug officers risk disciplinary action, apil ang pagtaktak sa serbisyo kung nihimo sila nga lapas na sa balaod.

Samtang nidason si Captain Hazel Caballero, tigpamaba sa DCPO ngadto sa mga tigbalita sa Davao, nga gibansay ang mga pulis nga susihon nga sakto ang sitwasiyon una mohimo og bisan unsa nga aksiyon. Iyang gitin-aw nga ang pag-aresto nga gihimo atol sa hot pursuit operations o naglambigit sa pag-eskapo sa mga priso nagpabilin nga nalakip sa sumbanan sa warrantless arrests.

Gipahimug-atan ni Caballero nga ang kasamtangang operasyonal nga polisiya sa PNP ubos ni Torre di bahin sa pag-"bypassing legal safeguards", apan bahin sa pagpalambo nga epektibo samtang magmentinar sa istriktong pagtuman sa balaod.

Iya sab nga gipaambit ang pahayag ni DCPO’s acting city director Col. Hansel Marantan, nga mga pulis wala lang mahibawo kung unsa ang gidili ug unsa ang gitugot ubos sa balaod apan nisaad nga himuon ang ilang tahas nga makaangayon ug matinud-anon.

Kahinumdoman nga si Torre nagkonsidera sa pagpasumite og arrest affidavits isip rekisito alang sa promosyon sa mga pulis. Ang gisugyot nga paagi, matud sa opisyal, magpalugway pa sa "accountability" ug magseguro nga tanang warrantless arrests pulos nadokumento ug naa sa katarungan.

Apan ang mga pulis sa Davao subling nagpadayag sa ilang komitment alang sa "transparency and lawfulness", ug nagpasalig sa publiko nga bisan kung gipalig-on ang paningkamot alang sa pagpatuman sa balaod ubos sa bag-ong liderato, tanang aksiyon magpabilin nga nahisubay sa na-establisar na nga legal standards ug konstitusyonal nga mga katungod. (David Ezra Francisquete)