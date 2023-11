Pasko Fiesta hugtan pagbantay

GIBANABANA nga 33,000 ka mga tigbantay ang ipakatag alang sa usaka semana nga selebrasyon sa 2023 Pasko Fiesta sa Davao City.

Gisulti ni Angel Sumagaysay, pangulo sa Public Safety and Security Office (PSSO) sa Davao City, sa text message niadtong Lunes sa hapon, Nobyembre 27, nga dunay mga 33,672 nga gihiusang mga tigbantay ang mobantay sa selebrasyon.

“All in all for Pasko Fiesta 2023 PSSO alone is 900. Grand total is 33,672 integrated security and safety personnel– From November 28, 2023, up to January 1, 2024,” butyag ni Sumagaysay sa text message.

Samtang si Police Captain Hazel Tuazon, tigpamaba sa Davao City Police Office (DCPO), nagsulti sa SunStar Davao sa paghinabi pinaagi sa telepono, nga sa ila lang nga buhatan duna nay 9,862 kon diin 4,731 niini mga pulis samtang ang uban mga police auxiliary ug force multipliers.

Dugang ni Tuazon nga bisan sa wala pa ang bulan sa Disyembre ang security plan nahan-ay na tungod kay nasayud na nga dunay daghang mga kalihukan ang nakahan-ay na sab subay sa selebrasyon.

“Ang atoang ginahangyo lang gyud kanunay sa atoang mga kaigsuonang Dabawenyo nga mosalmot, mo-join, mo-witness sa atoang Pasko Fiesta nga mo-cooperate lang sa atoang kapulisan ug atoang i-observe gyud kanunay ang culture of security,” hangyo ni Tuazon.

Nagpahimangno si Tuazon sa tanang Dabawenyos nga sundon ang mga sumbanan sama sa di paggamit og backpack, o pagdala og pusil ug makamatay nga hinagiban aron nga malinawon ang selebrasyon sa Pasko Fiesta.

Ang usa ka bulan nga selebrasyon magsugod sa pagbukas sa Nobyembre 28 ug molungtad hangtud sa Disyembre 31 uban ang “Paghinugyaw-Sugat sa Bag-ong Tuig.”

Ang send-off ceremony deployment alang sa Pasko Fiesta 2023 sa Davao City nahitabo niadtong Biyernes sa hapon, Nobyembre 24, 2023, sa Camp Captain Domingo E Leonor, San Pedro Street, Davao City.