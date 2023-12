Pasko sa Davao way hulga sa terorismo

TUNGOD sa mas hugot nga seguridad nga gipatuman, hiniusang paningkamot sa Police Regional Office-Davao Region (PRO-Davao Region), Armed Forces of the Philippines (AFP) ug uban pang security clusters ug ahensiya sa militar, ang tibuok hurisdiksyon nahimong "terrorism free" atol sa pagsaulog sa Pasko.

Kini maoy gikompirma ni PRO-Davao Region spokesperson Police Major Catherine Dela Rey sa paghinabi sa radyo Disyembre 26.

Dugang gipahimug-atan ni Dela Rey nga gawas sa "zero" sa mga hulga ug laraw nga kasagarang himuon sa Communist Party of the Philippines-New People’s Army-National Democratic Front (NDF), ang ilang ahensiya nakatala sab og "no firecracker-related" nga mga insidente ug nadakpan tungod sa kalapasan sa balaod atol ug human sa Pasko.

Apan, sa Davao City lang, ang Davao City Police Office (DCPO) nakasakmit og 13 ka lantaka o pyrotechnic devices.

Sa maong ihap, tulo ka mga firecrackers nasakmit sa Mandug, pito sa Bunawan, ug tulo sa Ecoland.

Gikanayon ni DCPO spokesperson Captain Hazel Tuazon nga ang malinawon nga kasaulogan sa Pasko tungod sa pagpatuman sa City Ordinance 060-02 o ang Firecracker Ban nga nagdili sa paghupot, paggamit, pagbaligya, paggama, ug pag-apud-apod sa mga pabuto sulod sa siyudad.