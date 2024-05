Passport ni Quiboloy ikanselar

HUMAN gisurender ngadto sa Police Regional Office-Davao Region (PRO-Davao) ang lima ka armas sa pinangita sa balaod nga si Pastor Apollo C. Quiboloy, gikompirma nga ang nasudnong kagamhanan naningkamot na karon sa pagkanselar sa passport sa maong lider.

Sa paghinabi sa dx-DC RMN media, Mayo 9, 2024, gi-esplikar ni National Bureau of Investigation - Southern Mindanao Regional Office (NBI-Semro) director, abogado Archie Albao, nga ang Department of Foreign Affairs (DFA) nagkompirma sa kanselasyon.

"Ongoing ang processing sa cancellation sa iyang passport and ang firearms niya, gi-surrender na man pud voluntarily diri sa PRO-Davao" matud sa opisyal.

Kini human si Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros niadtong Abril 28 nag-awhag sa DFA nga ikanselar ang passport sa Kingdom of Jesus Christ (KJOC) founder human kini sunod-sunod nga napakyas sa pagpatim-aw sa Senado o korte sa Pilipinas.

Subling nang gisulti ni DFA spokesperson Teresita Daza sa pakighinabi kaniya sa nasyonal ug nag-esplikar kung kanus-a ang passport ikanselar, “red flag for any application in all DFA consular offices within and outside the Philippines.”

Niadtong Mayo 7, gitahan ang lima sa 19 ka rehistradong mga armas ni Quiboloy ngadto sa regional office sa Civil Security Group (CSG) Office sa PRO-Davao.

Sa maong ihap, 14 niini legal nga nabaligya na sumala ni Marlon Acobo, executive pastor ug authorized representative sa KJC.

Ang pagkanselar sa permit sa mga armas ni Quiboloy nanukad gikan sa way piyansa nga mga kaso nga "human trafficking" ug "child and sexual abuse" batok kaniya.

Duna sab siyay nakaung-ong nga arrest warrants nga giisyu sa mga korte sa Davao City ug Pasig City.