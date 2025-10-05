Patay nga lawas gisud sa drum

GITUOHANG biktima sa summary execution ang nakaplagang patay nga lawas nga gisulod sa drum alas 9:00 sa buntag, Sabado, Oktubre 4, 2025, sa Datu Paglas, Maguindanao del Sur Province.
Giila ang biktima nga mao si alyas Ukot nga molupyo sa Barangay Kubag, Datu Paglas, Maguindanao del Sur Province.
Sumala kang Maguindanao del Sur Police Provincial Office (MDSPPO) Director, Police Colonel Sultan Salman Sapal, nga nasiplatan sa mga molupyo sa Barangay Mafala, Datu Paglas ang usa ka drum nga gilabay kilid sa kalsada.
Sa pagtuo nga mapuslan pa ang sulod sa drum, gilili dayon kini sa mga sibilyan apan dako ang ilang kakurat gumikan kay patay nga lawas sa tawo ang naa sa sulod.
Gihulagway nga giputos sa trapal ang lawas sa biktima ug ginapos ang kamot ug tiil nga gisulod sa drum ug gilabay sa maong dapit.
Nasayran nga niadtong Septyembre 3 ning tuig kasamtangan pa, kalit nahanaw ang biktima nga nananghid sa iyang pamilya nga dunay adtoan nga kaila.
Sa pagsuwat ning balita, mga pulis sa Datu Paglas Municipal Police Station padayon nga nag-imbestigar sa maong hitabo aron nga matumbok ang nagpaluyo niini. (Edgar E. Fuerzas)